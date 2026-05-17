T.C.

DENİZLİ

15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

İkram ve Zahide oğlu, 13/06/1976 Hamur doğumlu, sanık Şahin DUMAN'a tüm aramalara rağmen tebliğ işlemi yapılamamıştır.

Sanık Şahin DUMAN'ın, 5237 Sayılı TCK nun 226/4. cümle maddesi uyarınca "Müstehcenlik" suçunu işlediği anlaşılmakla, kişiliği, sosyal durumu, kastın yoğunluğu, suçun işleniş şekli ve özellikleri nazara alınarak takdiren ve teşdiden 1 YIL HAPİS CEZASI VE 5 TAM GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, karar verilmiştir.

Tüm aramalara rağmen Mahkememizin 20.01.2026 tarih 20244/366 Esas, 2026/26 Karar sayılı kararı sanığa tebliğ edilememiştir. İlanın gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra Mahkememiz kararının ilgiliye tebliğ edilmiş sayılacağını, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemelerine verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunarak tutanak tutulmasını sağlamak ve hakime onaylatmak sureti ile Denizli Bölge Adliye Mahkemesine istinaf edebileceği, hususu sanık Şahin DUMAN'a ilanen tebliğ olunur.15/05/2026

