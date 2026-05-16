T.C.ŞİLE SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.ŞİLE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/49 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/49 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 3118 Ada, 460 Parsel, 3118 ada 460 parsel: Anayola cepheli, 70 m² alanlı, etrafı 0,5 m yüksekliğinde beton duvarla çevrili, üzerinde 60 yaşlı tek katlı ahşap yapı, Akçakese Caddesinde, yamuk geometrik şekilli olan taşınmazın kadastral ve imar yolu bulunmaktadır. Parsel Kuşuçusu Mahalel Camisine 225 m, Şile Otaban Yoluna 27000 m, Şile merkezine 9.000 m mesafededir.

Adresi : İstanbul İli, Şile İlçesi, Akçakese Mahallesi, 3118 Ada 460 Parsel Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 100,54 m2

İmar Durumu :Akçakese Mahallesi 3118 ada 460 parsel sayılı taşınmaz 22.01.2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Akçakese Mahallesine İlişkin Uygulama İmar Planı ve 27.01.2020 tasdik tarihli 1/1000 Akçakese Mahallesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği sınırları dahilinde büyük bir kısmı E:0,35 Y ençok 2 kat Konut Alanı, kısmen de 12.00 mt enkesitli Yol Alanı lejantında kalmaktadır.

Kıymeti : 1.704.560,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati : 20/07/2026 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/08/2026 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati : 24/08/2026 - 13:50

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 3157 Ada, 56 Parsel, 3157 ada 56 parsel: Killi, kumlu, tınlı, % 2-3 eğimli, yarı geçirgen, yerleşim alanı içinde olan bir arazidir. Halihazırda boş durumdadır. Akçakese Caddesinde, dikdörtgen-yamuk geometrik şekilli olan taşınmazın kadastral ve imar yolu bulunmaktadır. Parsel Kuşuçusu Mahalel Camisine 225 m, Şile Otaban Yoluna 27000 m, Şile merkezine 9.000 m mesafededir.

Adresi : İstanbul İli, Şile İlçesi, Akçakese Mahallesi, 3157 Ada 56 Parsel Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 170,30 m2

İmar Durumu : Akçakese Mahallesi, 3157 ada 56 parsel sayılı taşınmaz 22.01.2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Akçakese Mahallesine İlişkin Uygulama İmar Planı sınırları dahilinde büyük bir kısmı E:0,35 Y ençok 2 kat Konut Alanı, kısmen de 12.00 mt enkesitli Yol Alanı lejantında kalmaktadır.

Kıymeti : 2.384.200,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 20/07/2026 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/08/2026 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 24/08/2026 - 14:50

15/05/2026 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

