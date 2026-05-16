Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü

BALIKESİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

SATILIK KONUT VASIFLI GAYRİMENKUL

01.07.2026 TARİHLİ

İHALE İLANI ve ŞARTNAMESİ

BALIKESİR İLİ EDREMİT İLÇESİ ALTINOLUK MAHALLESİ SATILIK TAŞINMAZLAR LİSTESİ S.

no. Ada/ Parsel/ Yüzölçümü Ana taşınmaz niteliği ve Tapusu Blok No Katı/Bağımsız bölüm no Arsa Payı BB Niteliği ve Fiili Kullanımı Brüt Alanı

Net alanı Satışa Esas Muhammen Bedel %3 Geçici Teminat Tutarı İhale Tarihi ve saati 1 1447/1

(7.075,86 m2) 3 katlı betonarme mesken

(Kat Mülkiyeti) A1 Zemin kat

1 no.lu BB 10774/

707582 Mesken-Müştemilat

(4 oda+2 salon) 171,68 m2 148,58 m2 5.500.000,00 TL 165.000,00 TL 01.07.2026

Saat : 14.30 2 1447/1

(7.075,86 m2) 3 katlı betonarme mesken

(Kat Mülkiyeti) A1 Zemin kat

2 no.lu BB 11723/

707582 Mesken-Müştemilat

(4 oda+2 salon) 171,68 m2 148,58 m2 5.750.000,00 TL 172.500,00 TL 01.07.2026

Saat : 14.30 3 1447/1

(7.075,86 m2) 3 katlı betonarme mesken

(Kat Mülkiyeti) A5 Zemin kat

1 no.lu BB 8713/

707582 Mesken-Müştemilat

(2 oda+2 salon) 135,50 m2 110,30 m2 3.750.000,00 TL 112.500,00 TL 01.07.2026

Saat : 14.30 4 1447/1

(7.075,86 m2) 3 katlı betonarme mesken

(Kat Mülkiyeti) A9 Zemin kat

1 no.lu BB 13624/

707582 Mesken-Müştemilat

(6 oda+2 salon) 202,04 m2 178,44 m2 5.500.000,00 TL 165.000,00 TL 01.07.2026

Saat : 14.30 5 1447/1

(7.075,86 m2) 3 katlı betonarme mesken

(Kat Mülkiyeti) A9 İkinci kat

5 no.lu BB 12064/

707582 Mesken

(3 oda+1 salon) 112,82 m2 89,22 m2 5.500.000,00 TL 165.000,00 TL 01.07.2026

Saat : 14.30 6 1427/1

(7.753,70 m2) ARSA

(Kat İrtifakı) A Zemin kat

2 no.lu BB 1288/

100000 Mesken

(2 oda+1 salon) 97,39 m2 74,29 m2 4.250.000,00 TL 127.500,00 TL 01.07.2026

Saat : 14.30 7 1427/1

(7.753,70 m2) ARSA

(Kat İrtifakı) F Zemin Kat

1 no.lu BB 1340/

100000 Mesken

(3 oda+1 salon) 112,82 m2 89,22 m2 4.250.000,00 TL 127.500,00 TL 01.07.2026

Saat : 14.30



1) Listede özellikleri yazılı taşınmazlar belirtilen muhammen bedel üzerinden; 01.07.2026 günü, saat 14:30'da, Balıkesir ili, Karesi ilçesi, Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi, Naciye Hanım Sokağı, No:4 adresindeki, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 4. Kat Toplantı Salonunda, 2886. Sayılı Kanununun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile satışı yapılacaktır.

2) İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler;

2.1) Geçici Teminat (Teminatın yatırıldığını gösteren banka dekontu veya geçici teminat mektubu veya ilanın 7.maddesinde belirtilen diğer değerler)

2.2.1) Gerçek Kişiler İçin; T.C Kimlik Numarasını içeren herhangi bir resmi belge (pasaport, ehliyet, nüfus cüzdanı sureti), yerleşim yeri belgesi (ikametgâh), yer gördü belgesi.

2.2.2) Tüzel Kişi (Şirket) Olarak Katılacaklar İçin; Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından veya ilgili meslek odasından ihale ilanının yapıldığı yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, imza sirküleri /imza beyannamesi, ticaret sicil gazetesi/ yetki belgesi, faaliyet belgesi, adres beyanı, yer gördü belgesi.

2.2.3) Tüzel Kişi (Dernek / Kooperatif / vb.) olarak katılacaklar İçin; Yönetim kurulu kararı, yetki belgesi, faaliyet belgesi, imza sirküleri, adres bildirimi, yer gördü belgesi.

2.2.4) Ortak Girişimler; Noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi sunacaktır.

2.2.5) Diğer Tüzel Kişiler; Tüzel kişinin unvanı, adresi, (varsa) sicil numarası, yetkili ve yetkilerini gösteren yetkili makamlarca verilmiş yetki belgesi, imza sirküleri, yer gördü belgesi.

2.3) Muhtevasında geçerlilik süresi bulunan belgeler hariç diğer belgelerin, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış (şirket veya şahıslardan istenen bütün belgelerin) aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdaremizce onaylanmış sureti olması gerekmektedir.

2.4)YER GÖRDÜ BELGESİ HAKKINDA; İsteklinin ihale konusu taşınmazı yerinde gördüğüne dair belge ibraz etmesi gerekmektedir. (Bu belge Bölge Müdürlüğünde başvuru esnasında imzalanarak İdareye teslim edilebilecektir.)

3) İhaleye katılmak isteyen taliplilerin, tüm belgelerle birlikte ihale saatinden 2 (iki) saat öncesine (01.07.2026 saat:12.30) kadar, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğüne müracaat ederek tüm belgeleri elden teslim etmesi gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Postayla yapılan müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmelerde Bölge Müdürlüğünün sorumluluğu olmayacaktır.

4) İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. Maddesi gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

5) İhaleye katılmak isteyen talipliler taşınmazı görmüş ve mevcut hali ile kabul etmiş, ilan metninin tüm şartlarını okumuş anlamış ve bunların tamamını peşinen kabul etmiş sayılır.

6) İhaleye çıkarılan taşınmazın satışı ile ilgili her türlü vergi, resim, harç, döner sermaye ücreti ve tapudaki ferağ işlemlerinde taraflar için doğacak her türlü masraf vb gider alıcıya aittir ve İdareden hiçbir bedel talep edilmeyecektir.

7) Geçici teminat olarak 2886 Sayılı Kanun'un 26. Maddesinde öngörülen değerler kabul edilecektir.

Geçici teminatın nakit olması durumunda; en geç 01.07.2026 tarih, saat:12:30'a kadar İdaremizin Vakıf Katılım Bankası-Balıkesir Şubesinde bulunan TR27 0021 0000 0030 0001 0000 01 IBAN numarasına yatırılması gerekmektedir. (İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin Adı-Soyadı/Unvanı ile vergi numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmelidir.)

Teminatın banka mektubu olması halinde; Geçici Teminat Mektubunun Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre alınmış (limit içi ve süresiz) olmalıdır.

8) İhalenin onaylanmasından sonra, satış ihalesi uhdesinde kalan talipli ihale kararının kendisine tebliğini izleyen 15 (ONBEŞ) gün içerisinde satın alma bedelini ve diğer masrafları (her türlü vergi + resim ve harç ödemelerini) İdaremize ve ilgili Kurumlara yatırdıktan sonra tapudan ferağ işlemi yapılacaktır. Taliplinin yasal süresi içerisinde (15 gün), ihale bedelini ve diğer masrafları (vergi+ resim ve harçlar vb tüm ödemelerini) yatırmaması halinde veya tüm bedeller yatırılmış dahi olsa, tapudan tescil işlemlerinin yasal sürenin içerisinde tamamlanmaması halinde, geçici teminatı bütçeye irad kaydedilir. Ayrıca Devlet İhale Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 1 (Bir) yıl süre ile tüm kamu ihalelerinden yasaklanır.

9) İhaleye çıkartılan taşınmazın ihalede oluşacak bedeli üzerinden her türlü vergi + resmi harç (Karar Pulu + Damga Vergisi vs.) ve diğer tüm satış masraflarının tamamı peşin alınacaktır. Satışlar KDV'den muaftır.

10) Taşınmaza ait görseller İdaremizin resmi internet sitesi ( www.vgm.gov.tr/ihaleler ) üzerinden işe ait ihale ilanı bulunarak veya mesai saatleri içerisinde Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğünde görülebilir.

11) Satış ihalesi sıra ile yapılacaktır. Bir ihale bitmeden diğerine geçilmeyecektir. İhale komisyonu listedeki sıraya bağlı kalmak zorunda değildir. İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02470669 #ilan.gov.tr