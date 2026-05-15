T.C. İSTANBUL 8. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2026/149 Esas

DAVALI: FERDİ AK - 5152619***8-Mustafa ve Melek'ten olma, 06/09/1982 doğumlu

Davac Cansu AK tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi içerir davetiye çıkarılmış olup tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı dava dilekçesinde özetle ;''davalı ile 2014 yılında evlendiklerini, bu evliliklerinden bir müşterek çocukları olduğunu, davalı ile aralarında tartışmalar olduğunu, şansına karşı küfür, tehdit ve hakaret eylemlerinde bulunduğunu, annesini darp ettiğini, evin bakım ve ihtiyaçları ile ilgilenmediğini, taraflar arasındaki sevgi, saygı ve güven bağlarının yitirildiğini, bu nedenlerle boşanmalarına, müşterek çocuğun velayetinin tarafına verilmesini, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesini'' talep ve dava etmiş olup, dava dilekçesinin ilanen tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde davaya cevap vermesi, tüm delillerini dilekçesine eklemesi ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamalara dilekçede yer vermesi zorunda olduğu hususları HMK'nun 122, 126, 129. 140/5 maddelerine göre davalı Ferdi AK' a ilanen tebliğ olunur.

