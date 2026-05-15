T.C. İSTANBUL 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO: 2026/178

KARAR NO: 2026/253

MÜŞTEKİ: MEONGA ELIMO DORIANE, Lolonba ve Elimfrance kızı, 1986 Kongo doğumlu, Aksaray Mah. Koçibey Sok. Fly Hotel No:21 Fatih/ İstanbul adresinde oturur.

SUÇ: Basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde kasten yaralama, Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf

SUÇ TARİHİ: 04/05/2023

SUÇ YERİ: İSTANBUL

KARAR TARİHİ: 06/04/2026

Mahkememizin 2026/178 esas, 2026/253 sayılı Görevsizlik Kararı müşteki MEONGA ELIMO DORIANE'ye tebliğ edilmek istenmektedir.

Yapılan tüm aramalara rağmen müşteki MEONGA ELIMO DORIANE'nin tebligata yarar açık adresinin tesbiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, Türkiye Geneli yüksek trajlı İlk 5 gazetelerden birinde bir defaya mahsus ve Genel kategoriye dahil İnternet Haber Sitesinden birinde bir defaya mahsus olmak üzere ilanından itibaren 2 hafta içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 14/05/2026

