T.C. KÜTAHYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO :2026/ 104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116- 117-118-119-120-121- 122-123- 124- 125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162 ve 168 Esaslar

Esas No

Kamulaştırılan Taşınmazın Bulunduğu Yer Kamulaştırılacak Alan İrtifak Tesis Edilecek Alan Malik Bilgileri 104 Kütahya İli, Merkez İlçesi, Akçamescit Mahallesi, 102 Ada, 2 Parsel, m2 37,53 Yüzölçümlü, Tarla -

594 m2 Ahmet Ulubınar 105 Kütahya İli, Merkez İlçesi,Seydiköy Mahallesi, 101 Ada, 458 Parsel, 5489,44 m2 Yüzölçümlü, Tarla - 1112,88 m2 Ayşe Taşkıran 106 Kütahya İli, Merkez İlçesi, Seydiköy Mahallesi, 101 Ada,434 Parsel, 7318,16 m2 Yüzölçümlü, Tarla - 961,9m2 İbrahim Tetik 107 Kütahya İli, Merkez İlçesi, Seydiköy Mahallesi, 101 Ada, 432 Parsel, 12188,27 m2 Yüzölçümlü, Tarla - 1810,71m2 Hasibe Kan, Mehmet Kan 108 Kütahya İli, Merkez İlçesi, Seydiköy Mahallesi, 101 Ada, 429 Parsel, 4134,84 m2 Yüzölçümlü, Tarla - 181,88m2 Gülsüm Kızılaslan 109 Kütahya İli, Merkez İlçesi, Seydiköy Mahallesi, 101 Ada, 428 Parsel, 8908,62 m2 Yüzölçümlü, Tarla - 1632,6m2 Fatma Cingöz 110 Kütahya İli, Merkez İlçesi, Seydiköy Mahallesi, 101 Ada, 419 Parsel, 3959,43 m2 Yüzölçümlü, Tarla - 1462,63m2 Türkan Vural, Murat Vural, Hakan Vural, Şeyma Nur Vural, Sümeyye Vural Emran 111 Kütahya İli, Merkez İlçesi, Seydiköy Mahallesi, 101 Ada, 417 Parsel, 4090,15 m2 Yüzölçümlü, Tarla - 555,31m2 Yaşar Aydoğdu 112 Kütahya İli, Merkez İlçesi, Seydiköy Mahallesi, 101 Ada,414 Parsel, 2818,62 m2 Yüzölçümlü, Tarla - 592,94 m2 Seher Öz, Hüseyin Gül, Nuray Öztürk, Mustafa Tunç 113 Kütahya İli, Merkez İlçesi, Seydiköy Mahallesi, 101 Ada, 409 Parsel,10105,65 m2 Yüzölçümlü, Tarla - 1006,89 m2 Mustafa Yıldız, İbrahim Yıldız, Burak Yıldız 114 Kütahya İli, Merkez İlçesi, Yenikızılcaören Mahallesi, 101 Ada, 29 Parsel, 7971,75 m2 Yüzölçümlü, Tarla - 923,27 m2 Saliha Cavit, Faruk Cavit, Fahri Cavit 115 Kütahya İli, Merkez İlçesi, Büyüksaka Mahallesi, 165 Ada, 69 Parsel, 5066,86 m2 Yüzölçümlü, Tarla - 1330,51 m2 Emine Kocaman, İsmail Kocaman, Cemile Bilge, Cevriye Baş, Fatma Ak, Muhsin Mutlu, Şaban Mutlu, Ayşe Çakır, İbrahim Kocaman, Mehmet Kocaman, Hasan Kocaman, Hüseyin Kocaman, Melike Akbulut 116 Kütahya İli, Merkez İlçesi, Büyüksaka Mahallesi, 164 Ada, 1 Parsel, 8031,88 m2 Yüzölçümlü, Tarla - 1439,26 m2 Rüstem Öztürk, Necati Türk, Ayşe Türk, Halime Şahin, Mehmet Ali Öztürk, Fatma Beket, Makbule Gökçe, Nazife Öztürk, Gonca Kılınç 117 Kütahya İli, Merkez İlçesi, Büyüksaka Mahallesi, 135 Ada, 24 Parsel, 1395,61 m2 Yüzölçümlü, Tarla - 210,64 m2 Tuna Karabayram 118 Kütahya İli, Merkez İlçesi,Büyüksaka Mahallesi, 135 Ada, 23 Parsel, 1279,69 m2 Yüzölçümlü, Tarla - 753,41 m2 Şaziye Yıldız Karabayram, Şaban Karabayram, Zübeyde Efe, Esma Yıldırım 119 Kütahya İli, Merkez İlçesi,Büyüksaka Mahallesi, 163 Ada, 19 Parsel,2814,05 m2 Yüzölçümlü, Tarla - 124,68 m2 Ayşe Paytar, Esma Tekin, Fatma Yıldırım, Kerim Kahraman, Ayşe Sarıca, Hatice Ulu, Gülfiye İlhan 120 Kütahya İli, Merkez İlçesi, Büyüksaka Mahallesi, 163-163-163-135-132 Ada, 17-16-4-19-4 Parsel, 2412,92- 3115,11-6478,15-10368,22-5253,43m2 Yüzölçümlü, Tarla - 1347,65-784,52-813,49-1095,57-989,03m2 İbrahim Çetin 121 Kütahya İli, Merkez İlçesi, Büyüksaka Mahallesi, 163-135-170Ada, 1-5-124 Parsel, 3833,21- 4422,22- 8189,35-m2 Yüzölçümlü, Tarla - 11,22-614,47-2066,99 m2 Ethem Orucu 122 Kütahya İli, Merkez İlçesi, Büyüksaka Mahallesi, 163 Ada, 2 Parsel, 1731,78 m2 Yüzölçümlü, Tarla - 373,03 m2 Hasan Işık 123 Kütahya İli, Merkez İlçesi,Büyaksaka Mahallesi, 163 Ada,3 Parsel, 2288,85 m2 Yüzölçümlü, Tarla - 788,01 m2 İsmail İlhan, Hasibe Sarıca, Sefa Tanrıkulu, Ferhat Tanrıkulu, Kadir Tanrıkulu, Safiye İlhan, Vesile Kahraman 124 Kütahya İli, Merkez İlçesi, Körs Mahallesi, 126-128-128 Ada,18-26-28 Parsel, 10883,32-958,36-1889,2 m2 Yüzölçümlü, Tarla - 74,28-64,75-1142,89m2 Cafer Erdoğdu 125 Kütahya İli, Merkez İlçesi,Körs Mahallesi, 126 Ada,21 Parsel, 2513,49 m2 Yüzölçümlü, Tarla - 688,01 m2 Hamide Yıkın, Nuriye Ulutaş, Aysel Suna, Sabriye Acar, Şaban Akburak, Fadime Akburak, Hüseyin Akburak, Kemal AKburak, Ali Murtaza Akburak 126 Kütahya İli, Merkez İlçesi, Körs Mahallesi, 127 Ada,30 Parsel,5144 m2 Yüzölçümlü, Tarla - 1332,67 m2 Halil İbrahim Erdoğdu 127 Kütahya İli, Merkez İlçesi,Körs Mahallesi, 128 Ada, 35 Parsel, 5339,12 m2 Yüzölçümlü, Tarla - 1111,22 m2 Satı Karakaya 128 Kütahya İli, Merkez İlçesi, Yeni kızılcaören Mahallesi, 101 Ada,10 Parsel, 20842,36 m2 Yüzölçümlü, Tarla - 3972,73m2 Zahide Özlemkaya 129 Kütahya İli, Merkez İlçesi, Seydiköy Mahallesi, 101 Ada, 408 Parsel, 6221,8 m2 Yüzölçümlü, Tarla - 600,53 m2 Emeti Yeşil, Asiye Öztürk, Emeti Karakaya, Ahmet Yeşil, Hasan Yeşil 130 Kütahya İli, Merkez İlçesi, Seydiköy Mahallesi, 101 Ada, 407 Parsel, 5949,85 m2 Yüzölçümlü, Tarla - 615,06m2 Derya Yavuz 131 Kütahya İli, Merkez İlçesi, Seydiköy Mahallesi, 101 Ada, 405 Parsel,4776,68 m2 Yüzölçümlü, Tarla - 1199,94 m2 Eyüp Tunç, Mehmet Yavuz 132 Kütahya İli, Merkez İlçesi, Yeni Kızılcaören Mahallesi, 101 Ada, 15 Parsel, 3833,15 m2 Yüzölçümlü, Tarla - 673,68 m2 Hasan Ergene, Selime Ergene, Ayşe Akın, Aysel Macuncu, Aynur Günay 133 Kütahya İli, Merkez İlçesi, Yeni Kızılcaören Mahallesi, 101 Ada, 22 Parsel,1354,36 m2 Yüzölçümlü, Tarla - 248,31 m2 Mustafa Yarar 134 Kütahya İli, Merkez İlçesi, Körs Mahallesi, 101 Ada, 12 Parsel, 11231,24 m2 Yüzölçümlü, Tarla - 2456,87 m2 Recep Kök 135 Kütahya İli, Merkez İlçesi, Körs Mahallesi, 101 Ada,74Parsel, 5686,7 m2 Yüzölçümlü, Tarla - 233,25 m2 Ahmet Şehirli 136 Kütahya İli, Merkez İlçesi, Körs Mahallesi, 101 Ada, 77-110 Parsel, 4415,36- 2016,29 m2 Yüzölçümlü, Tarla - 940,08- 237,64m2 Rabia Kararslan, Tagi Kararslan, Sevilay Kararslan, Yaser Karaarslan, Hüseyin Karaarslan, Ali Karaarslan 137 Kütahya İli, Merkez İlçesi, Körs Mahallesi, 101 Ada, 95 Parsel, 4829,04 m2 Yüzölçümlü, Tarla - 1703,54 m2 Mehmet Şehirli, Seyrane Şehirli, Mehmet Ali Şehirli, İdris Şehirli, İsmihan Selen 138 Kütahya İli, Merkez İlçesi, Körs Mahallesi, 101 Ada, 96-103-111 Parsel, 4909,74- 3069,11- 2016,3 m2 Yüzölçümlü, Tarla - 1379,84- 169,47- 260,76 m2 Mehmet Karaarslan, Ali Ekber Karaarslan, Arife Ertaş, Fatma Karaarslan, Duygu Ergün, Seyit Karaarslan 139 Kütahya İli, Merkez İlçesi, Körs Mahallesi, 101 Ada, 104 Parsel,2879,92 m2 Yüzölçümlü, Tarla - 319,7 m2 Ali Acar 140 Kütahya İli, Merkez İlçesi, Körs Mahallesi, 101 Ada, 128 Parsel, 13848 m2 Yüzölçümlü, Tarla - 3022,99m2 Sultan Bali 141 Kütahya İli, Merkez İlçesi, Körs Mahallesi,101 Ada, 149 Parsel, 5296,66 m2 Yüzölçümlü, Tarla - 586,18 m2 Ümmet Zengin 142 Kütahya İli, Merkez İlçesi, Körs Mahallesi, 101 Ada, 154 Parsel,1018,87 m2 Yüzölçümlü, Tarla - 71,48m2 Ensar Karaman 143 Kütahya İli, Merkez İlçesi,Körs Mahallesi, 101-126 Ada, 170-29 Parsel, 3784,07- 6334,31 m2 Yüzölçümlü, Tarla - 335,08-938,77 m2 Devran Selvitopu Gülay Sevitopu, Ahmet Selvitopu, Mehtap Erdoğdu, Nergis Ekiztaş 144 Kütahya İli, Merkez İlçesi, Körs Mahallesi, 101 Ada, 177 Parsel, 1391,78 m2 Yüzölçümlü, Tarla - 166,26 m2 Şerife Yılmaz, Mustafa Yılmaz, Hüseyin Yılmaz, Kısmet Dereli, Bülent Yılmaz, Veli Yılmaz, Gülay Hadak, Umahan Zeytin, Fatoş Yılmaz 145 Kütahya İli, Merkez İlçesi, Körs Mahallesi, 101 Ada, 213 Parsel,5189,28 m2 Yüzölçümlü, Tarla - 597,33 m2 Devran Selvitopu, Gülay Selvitopu, Ahmet Selvitopu , Mehtap Erdoğdu, Nergixs Ekiztaş 146 Kütahya İli, Merkez İlçesi, Körs Mahallesi, 101 Ada, 224 Parsel, 1312,14 m2 Yüzölçümlü, Tarla - 41,7 m2 İhsan Türk 147 Kütahya İli, Merkez İlçesi, Körs Mahallesi, 101 Ada, 225 Parsel, 3919,35m2 Yüzölçümlü, Tarla - 210,1 m2 Zale Türk, Soner Türk, Cemile Akkuş, İbrahim Türk, Şaban Türk, Necmiye Türk, Satılmış Türk 148 Kütahya İli, Merkez İlçesi, Körs Mahallesi, 101 Ada, 236 Parsel, 3624,43 m2 Yüzölçümlü, Tarla - 633,06 m2 Fatma Selvitopu 149 Kütahya İli, Merkez İlçesi, Körs Mahallesi, 125 Ada, 1 Parsel, 7802,55 m2 Yüzölçümlü, Tarla - 1285,59 m2 Süleyman Aydoğdu, Zeynep Erhan, Zeynep Aydoğdu, Fadime Aydoğdu, Yılmaz Aydoğdu 150 Kütahya İli, Merkez İlçesi, Körs Mahallesi, 125 Ada, 2 Parsel, 7756,74m2 Yüzölçümlü, Tarla - 2080,37 m2 Ümmet Zengin 151 Kütahya İli, Merkez İlçesi, Körs Mahallesi, 126 Ada, 5 Parsel, 1510,75 m2 Yüzölçümlü, Tarla - 150,27 m2 Rukiye Ekiztaş 152 Kütahya İli, Merkez İlçesi, Körs Mahallesi, 126-128-128 Ada,7-11-18 Parsel, 3125,35-6633,16- 1046,46 m2 Yüzölçümlü, Tarla - 723,79-1352,48-282,6 m2 Hüseyin Erdoğdu, Haydar Erdoğdu, Seyrani Erdoğdu, Vicdan Diril 153 Kütahya İli, Merkez İlçesi, Körs Mahallesi, 126 Ada, 11 Parsel, 4116,25 m2 Yüzölçümlü, Tarla - 571,99 m2 Ali Öz, Azime Öz, Satı Kardaş, Mehti Öz, Seher Karakaya, Naci Dereli, Mehmet Dereli, Muharrem Dereli, Azize Çınar 154 Kütahya İli, Merkez İlçesi, Seydiköy Mahallesi, 101 Ada, 356 Parsel, 1399,97 m2 Yüzölçümlü, Tarla - 45,57 m2 Hacer Zeybek 155 Kütahya İli, Merkez İlçesi, Belkavak Mahallesi, 105Ada, 21-26 Parsel, 1360,49-2762,34 m2 Yüzölçümlü, Tarla - 380,04-999,68 m2 Efrayim Göktepe, Vahide Orhan, Aliye Kahraman, İbrahim Göktepe, Zahide Babayiğit, Salih Göktepe 156 Kütahya İli, Merkez İlçesi,Kırgıllı Mahallesi, 3101 Ada, 429 Parsel, 4265,82 m2 Yüzölçümlü, Tarla - 334,27 m2 Yusuf Değirmen, Tuğba Öz, Yakup Öz 157 Kütahya İli, Merkez İlçesi, Seydiköy Mahallesi, 101 Ada, 359 Parsel,2292,53 Yüzölçümlü, Tarla - 403,39m2 Mehmet Zeybek, Hacer Zeybek, Zeynep Öz, İbrahim Zeybek 158 Kütahya İli, Merkez İlçesi, Kırgıllı Mahallesi, 3101Ada, 453 Parsel, 3023,88 m2 Yüzölçümlü, Tarla - 289,77 m2 Nermin Arı, Hüseyin Kukuç, Nuri Kukuç 159 Kütahya İli, Merkez İlçesi, Seydiköy Mahallesi, 101 Ada, 88 Parsel, 8424,91 m2 Yüzölçümlü, Tarla - 11567,55 m2 Muradiye Dönmez, Esma Filiz, Derya Yavuz, Emeti Yeşil, Asiye Öztürk, Emeti Karakara, Ahmet Yeşil, Hasan Yeşil 160 Kütahya İli, Merkez İlçesi, Çöğürler Mahallesi, 106 Ada, 3 Parsel, 4453,57 m2 Yüzölçümlü, Tarla - 774,81 m2 Yusuf Gün, Emeti Gün, Fatma Yılmaz, Sultan Güldemir, Hava Şentürk, Murat Gün 161 Kütahya İli, Merkez İlçesi, Kızılcaören Mahallesi, 119 Ada, 116 Parsel, 4278 m2 Yüzölçümlü, Tarla - 593,00 m2 Fatma Kerçek, İbrahim Gerçek, Bekir Gerçek, Neslihan Kerçek, Satı Kerçek, Songür Kerçek, Gülderen Gerçek, Salim Kerçek 162 Kütahya İli, Merkez İlçesi, Söğüt Mahallesi, 397 Ada, 5 Parsel,1794,56 m2 Yüzölçümlü, Tarla - 469,89 m2 Gülfiye Çobaner, Hamza Çobaner, Hamza Çobaner, Hasibe Çobaner, Hatice Kabadayı, Mustafa Çobaner, Adalet Arı, Gönül Gümüş 168 Kütahya İli, Merkez İlçesi, Çavuşçiftliği Mahallesi, 104 Ada, 22-23-27 Parsel, 6562,26- 5725,01 - 6493,57 m2 Yüzölçümlü, Tarla - 746,5-674,95-657,54m2 Muzaffer Saygın

Davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ vekili tarafından mahkememizin yukarıda belirtilen esas numaralarında açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,

Kamulaştırılacak taşınmazların malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı (BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ) kurumuna husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurumu adına tescil edileceği, 2026/104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152- 153-154-155-156-157-158-159-160-161-162 ve 168 Esaslar için Duruşmanın 30/06/2026 günü saat 09:30'dan itibaren yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ve ilgililere ilanen tebliğ olunur. 15/04/2026

