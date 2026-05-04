İ L A N

T.C. MANAVGAT 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/164 Esas

DAVACI : TUĞBA BATMAZ - 11****16 - Manavgat/ ANTALYA

DAVALI : MEHMET BATMAZ - 30*****00

Davacı TUĞBA BATMAZ ile davalı MEHMET BATMAZ arasında mahkememizde görülmekte olan evlilik birliğinin temelinden sarsılması hukuki nedenine dayalı boşanma ve fer'ileri talebi ile tarafların kusur durumlarına ilişkin dava nedeniyle, davalının bildirilen adresine yapılan tebliğlerin iade döndüğü, adres araştırması için yazılan müzekkerelerde adres tespitinin yapılamadığı, UYAP üzerinden yapılan adres sorgusunda kayıtlı mernis adresi bulunmadığından, davalıya 16/10/2025 tarihli ön inceleme zaptı, 12/11/2025 tarihli SİR ekli duruşma gün ve saatini bildirir davetiyenin ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

16/10/2025 tarihli ön inceleme zaptında: HMK'nun 140.maddesi uyarınca dava dilekçesinin niteliği, dava dilekçesinin dava şartlarını taşıyor olması ve ön inceleme aşaması tamamlandığından; tahkikat aşamasına geçilmesine, Davacının süresinde sunmuş oldukları dilekçesinde tanık deliline dayanılmış olması halinde taraflara varsa tanıklarını açık kimlik ve adres bilgileri ile HMK'nın 194/2 maddesi uyarınca hangi tanığı hangi vakıanın ispatı konusunda dinleteceklerine ilişkin dilekçeleri ibraz etmeleri için iki haftalık kesin süre verilmesine, kesin süre içerisinde tanık bildirilmemesi halinde davacıya tanık deliline dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağının ihtarına, Davacının bildirmiş oldukları adresi yargı çevremiz içerisinde bulunan her bir tanık için 150,00-TL tanıklık ücreti ve 210,00-TL tebligat gideri ile adresi yargı çevremiz dışında bulunan her bir tanık için 520,00- TL talimat masrafından (150,00 TL tanıklık ücreti, 210,00-TL tebligat gideri, 160,00 TL talimat iade posta masrafı) oluşan gerekli delil avansını yatırmak üzere davacıya 2 hafta kesin süre verilmesine, kesin süre içerisinde eksikliklerin giderilmemesi halinde bu delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağı hususunun ihtarına, Davacının tanık listesinde belirtilen adresi yargı çevremiz içerisinde bulunan ilk iki sıradaki tanıklara duruşma gün ve saatini bildirir meşruhatlı davetiye tebliğine, adresleri yargı çevremiz dışında bulunanlara adreslerinin bağlı olduğu mahal mahkemesine talimat yazılmasına, Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 147 uyarınca tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluklarında hüküm verileceğinin ihtarına, Tahkikatın bu tutanak esas alınarak yürütülmesine, Davacının süresinde sunmuş oldukları dilekçesinde bildirmiş olduğu delillerin ilgili yerlerden istenilmesine, İşbu ön inceleme zaptı ekli tahkikat duruşma gün ve saatini bildirir davetiyenin davalıya tebliğine, Davalının SED araştırması için adresinin bağlı bulunduğu kolluğa yeniden müzekkere yazılmasına, Taraflarla ve müşterek çocuklar Hayyam Birbey Batmaz ve Nazlım Batmaz ile görüşme yapılmak suretiyle müşterek çocukların velayeti ve şahsi ilişki hususlarında SİR düzenlenmesi amacıyla Manavgat ADM ye müzekkere yazılmasına, SİR ibraz edildiğinden duruşma günü beklenilmeksizin taraflara tebliğine, Davacının müşterek çocuklar lehine tedbir nafakası talebinin SİR dosya arasına geldikten sonra değerlendirilmesine karar verilmiştir.

12/11/2025 tarihli sosyal inceleme raporunda özetle; müşterek çocuklar Hayyam Birbey ve Nazlım'ın idrak çağında olduğu, müşterek çocukların bulunulan aşamada anne ile yaşadığı ve yaşamlarına anne yanında devam etme yönünde taleplerinin olduğu, yaşamlarına devam etmekte oldukları alanda kendilerini rahat, huzurlu ve güvende hissettikleri, içinde bulundukları yaşam düzenine adapte oldukları, ebeveyn ayrılığı sürecinde kardeşlerin mümkün olduğunca bir arada yaşamasının boşanmanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltacağı, bu nedenle kardeşlerin bir arada yaşamasının çocuklar açısından önemli olduğu izlenimi edinilmiş olup; her ne kadar davacı annenin velayete ilişkin talebinin bulunduğu, velayet hususunda motivasyon sahibi olduğu, velayet etme becerilerine yönelik beyanlarından ebeveyn rol ve görevlerini yerine getirebilecek bir yapıda olduğu, velayet yükümlülüklerini yerine getirmesine engel unsurlar gözlemlenmemişse de davalı baba Mehmet Batmaz ile bireysel görüşme yapılamamış olup, davalı babanın müşterek çocukların velayet ve kişisel ilişki süreci ile ilgili görüşü ve isteği öğrenilememiş, davalı baba ile de bireysel görüşme yapılmasının, müşterek çocuklar ile ilgili velayet ve kişisel ilişki kurulmasına yönelik istek ve görüşlerinin alınmasının, davalı babanın mevcut yaşam koşullarının incelenmesinin, tüm hususların birlikte değerlendirilmesinin ardından velayet ve çocuklarla kişisel ilişki düzenlenmesi ile ilgili kararın verilmesinin müşterek çocukların yararına olacağı bildirilmiştir.

Mahkememiz 2025/164 Esas sayılı dosyasında duruşma tarihi 09/07/2026 günü saat 15:00'a bırakılmıştır.

(İlanen tebliğ, Tebligat Kanunu 31. madde hükmü gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tarafınıza tebliğ yapılmış sayılacaktır.)