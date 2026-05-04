İ L A N

T.C. MANAVGAT 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/234 Esas

DAVACI : FERİDE GÜR-61***84 - Manavgat/ ANTALYA

DAVALI : MEHMET SAKIR-17***82

Davacı FERİDE GÜR ile davalı MEHMET SAKIR arasında mahkememizde görülmekte olan velayetin değiştirilmesi davası nedeniyle, davalının bildirilen adresine yapılan tebliğlerin iade döndüğü, adres araştırması için yazılan müzekkerelerde adres tespitinin yapılamadığı, UYAP üzerinden yapılan adres sorgusunda kayıtlı mernis adresi bulunmadığından, davalıya 13/11/2025 tarihli ön inceleme zaptı, 29/08/2025 tarihli SİR, 13/01/2026 tarihli duruşma zaptı ekli duruşma gün ve saatini bildirir davetiyenin ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

13/11/2025 tarihli ön inceleme zaptında; HMK'nun 140.maddesi uyarınca dava dilekçesinin niteliği, dava dilekçesinin dava şartlarını taşıyor olması ve ön inceleme aşaması tamamlandığından; tahkikat aşamasına geçilmesine, Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 147 uyarınca tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluklarında hüküm verileceğinin ihtarına, 29/08/2025 tarihli sosyal inceleme raporunun davalıya tebliğine, Tahkikatın bu tutanak esas alınarak yürütülmesine, Davacının sürelerinde sunmuş olduğu dilekçesinde bildirmiş olduğu delillerin ilgili yerlerden istenilmesine, ön inceleme zaptı ekli tahkikat duruşma gün ve saatini bildirir davetiyenin davalıya tebliğine karar verilmiştir.

29/08/2025 tarihli sosyal inceleme raporunda özetle; davacının çocuklara bakım sağlamakta motivasyon taşıdığı, çocuklara sevgi ve ilgi bağı ile bağlı olduğu, kızları uyarma ve gözetme noktasında çaba ve eyleminin olduğu, çocuklar için tam velayet talebinin olduğu, kızların fiili olarak anne yanında aynı konutta yaşadığı, kızlardan Dilara'nın akademik başarısının iyi olduğu, neşeli ve sakin çocuklar oldukları, öz bakımlarının yerinde olduğu, herhangi sağlık problemlerinin olmadığı, ev ortamında herhangi sorunun yaşanmadığı yönündeki çocuk beyanları, ihtiyaçlarının karşılandığı, çocuk Alara'nın bölüm değiştirmek istediği, bu sebeple kayıt işlemlerinde sorunların yaşandığı ve yeni kimlik çıkartılması için velayet hakkı değişikliğine ihtiyaç duydukları yönünde beyanları alınmış, davalı yana randevu vermek amacı ile uyap entegrasyon sorgulamasından elde edilen 0501 166 65 85, 0546 761 70 77, 0530 647 70 77 telefon numaralarından farklı tarihlerde defaatle aransa da 546 761 70 77 numaranın çocuk Alara'nın kullanımında olduğunun anlaşılması, diğer numaralardan davalıya ulaşılamaması nedenleri ile davalı ile görüşme sağlanamamıştır. Tüm belirtilen sebepler ile birlikte davacı yanın müşterek çocuklara velayet edebileceği, velayet etme becerisine sahip olduğu izlenimi oluşsa da davalı yan ile görüşme sağlanamadığından velayet değişikliği ve velayeti kendisine bırakılmayan taraf ile kişisel ilişki hususunda bütüncül değerlendirme yapılamadığından net bir görüş bildirilememiştir.

13/01/2026 tarihli duruşma zaptında: Davalı Mehmet SAKIR'ın tebliğe elverişli adresinin tespiti için " Eski Hisar Mah. 9522 Sk. No:11 İç Kapı No:4 Manavgat/ ANTALYA" ve "Kiremtihane Mah. 2658 Sk. No:23 01250 Yüreğir/ADANA" adreslerinin bağlı bulunduğu ilgili kolluğa müzekkereler yazılmasına, yazılacak müzekkerelere UYAP GSM sorgusunda tespite edilen 0 (541) 186 35 02 telefon numarasının da eklenilmesine, ara karar gereği davalının adresinin tespit edilmesi halinde 13/11/2025 tarihli ön inceleme zaptı, 29/08/2025 tarihli sosyal inceleme raporu, işbu duruşma zaptı ekli duruşma gün ve saatini bildirir meşruhatlı davetiye çıkartılmasına karar verilmiştir.

Mahkememiz 2025/234 Esas sayılı dosyasında duruşma tarihi 07/07/2026 günü saat 14:50'ye bırakılmıştır.

(İlanen tebliğ, Tebligat Kanunu 31. madde hükmü gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tarafınıza tebliğ yapılmış sayılacaktır.)

