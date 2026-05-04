Örnek No:55*

T.C.

DEMRE

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/5 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/5 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya ili Demre ilçesi Gürses mahallesi İnönü mevkii 102 ada 14 parsel sayılı taşınmaz tarla vasfında olup 1/25000 lik nazım imar planında tarım alanı içerisinde tarımsal niteliği korunacak alan sınıfında olduğundan tarım alanı olarak değerlendirilmiştir.Zemin aşırı taşlık ve kayalık olup, tarımsal üretimde kullanılmamış ham toprak vasfındadır. % 8-15 değişken yüksek meyilli, toprak yapısı killi-kumlu, işlenebilir toprak derinliği yüzlek bir arazidir. Su tutma kapasitesi yüksek, yarı geçirgen, tuzluluk, alkalilik ve drenaj problemi olmayan bir arazisidir. Kadastral yolu bulunmamaktadır. Herhangi bir imar ihya görmemiş olup, taşınmaz üzerinde kendiliğinden yetişmiş Akdeniz florasına özgü maki grubu çalı toplulukları ve meşe ağaçları bulunmaktadır. Taşınmaz tarımsal vasfı dışında olup, tarımsal üretimde kullanılmamaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede tarımsal üretim kısıtlı, yüksek eğimli verimsiz toprak yapısı hâkimdir. Taşınmazın alt kısmında kapalı devre sulama sistemi iletim hattı mevcut olup, taşınmazın tarıma açılması durumunda sulama imkânı bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde muhdesat (yapı, ağaç vb.) değerine tabii herhangi bir unsur bulunmamaktadır.

Adresi : Gürses Mahallesindeki Tarla Vasfındaki Taşınmaz. Demre/Antalya

Yüzölçümü : 7.764,16 m2

Kıymeti : 9.316.992,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 11:48

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 11:48 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/06/2026 - 11:48

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 11:48

29/04/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02459119 #ilan.gov.tr