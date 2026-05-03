T.C.

SAMSUN

6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/1 Tereke 24.04.2026

Konu : ilanen tebligat hk.

Mahkememizde açılan :Tereke (Tespit İstemli) davasında davaya konu

Samsun 5. Noterliğinin 23/07/1998 tarih ve 3743 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde vasiyetname davasının yapılan yargılamasında;

Davalı 12340229126 T.C kimlik nolu Hilmi ve Helma Paula'dan olma, 27/02/1980 d.lu Cemal Yılmazer'in bildirilen adreslerine dava dilekçesi ve dahili davalı dilekçesi ekli duruşma gününü bildirir davetiye tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Kendisine dava dilekçesi, dahili davalı dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilemeyen davalının duruşmanın atılı bulunduğu 18/09/2026 günü saat 09:05'da yapılacak duruşmaya katılabileceği gibi kendisini bir vekil ile de temsil ettirebilir, aksi taktirde duruşmaların yokluğunda sürdürüleceği ve karar verileceği, iş bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.