T.C. NAZİLLİ 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2025/320 Esas

KARAR NO : 2025/779

Cumhurbaşkanına Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/12/2025 tarihli ilamı ile 5237 sayılı TCK 299/1 maddesi gereğince 1 YIL 9 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Faik ve Necla oğlu, 27/04/1966 doğumlu AHMET SALİH GEZGİN tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkeme kararı kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3- Karara karşı tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine müracaatla dilekçe vermek veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilerek hakime tasdik ettirilmesi suretiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yoluna gidilebileceği, CMK 263. Maddesi uyarınca ceza infaz kurumunda bulunanlar bakımından istinaf başvurusunun bulunduğu kurum müdürü veya görevlendireceği memura beyanda bulunmak ve tutanak tanzim ettirmek ya da kurum müdürlüğü kanalıyla dilekçe göndermek suretiyle aynı sürede istinaf yoluna gidebilecekleri, süresinde istinaf edilmeyen kararın kesinleşeceği ve infaza verileceğinin ihtarına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.28.04.2026

