T.C.

KAHRAMANMARAŞ

10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/349 Esas 29.04.2026

İLAN

Davacı , MEHMET ORUNDAŞ ile Davalı , DULKADİROĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davasında verilen ara karar nedeniyle;

Davaya konu Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu ilçesi Denizli Mahallesinde bulunan Fen bilirkişi'nin 03/12/2025 tarihli Bilirkişi raporunda (A) harfi ile gösterilen 1.574,86 m2 miktarındaki dava konusu taşınmazın Doğusu ve kısmen güneyi Mustafa ÖRDEK'e ait olduğu söylenen tapusuz taşınmaz, batısı; Mehmet ÖZBAK'a ait olduğu söylenen tapusuz taşınmaz güneyi; yol ile çevrili olan Davacı İbrahim ve Gülsüm oğlu, 06/05/1955 doğ. K.maraş/Pazarcık doğumlu, 38641874810 T.C kimlik numaralı MEHMET ORUNDAŞ'ın zilyetliğin devri yolu ile uzun bir zamandır aralıksız olarak nizasız ve fasılasız olarak kendilerine zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazın adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmişlerdir.

Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2024/349 Esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

