Örnek No:55*

T.C.

ESKİŞEHİR

İCRA DAİRESİ

2025/1458 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1458 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Eskişehir ili Tepebaşı ilçesi Keskin mahallesi Karaöz mevkii 11053 ada 9 parselde kayıtlı tarla,Eskişehir merkeze kuş uçuşu yaklaşık 17,00 kmdir. Taşınmazın yaklaşık bir dekarlık kısmında uzun yıllardır tarım yapılmadığı, kalan kısmının tarla olarak kullanıldığı, keşif tarihi itibarıyla hububat hasadı yapıldığı görülmüştür. Taşınmaz; tınlı-killi toprak yapısına sahip, orta profilli olduğu anlaşılan, hafif-yer yer orta eğimli, sulama imkanı kısıtlı tarım arazisidir. Taşınmaz; aynı malike ait, komşu parselde bulunan sulama kuyusundan sulanabilmektedir. Taşınmazın kadastro yoluna cephesi mevcut değildir.Taşınmazın satış bedeli 2.036.000,00 TL ' dir.

Adresi : Eskişehir İli Tepebaşı İlçesi Keskin Mahallesi Karaöz Mevkii 11053 Ada 9 Parselde Kayıtlı TarlaTepebaşı / ESKİŞEHİR

Yüzölçümü : 1.850,75 m2

İmar Durumu :Belediye sınırları içerisinde ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında kalmaktadır.

Kıymeti : 2.036.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 12:08

Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 12:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 12:08

Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 12:08

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Eskişehir ili, Tepebaşı ilçesi, Keskin Mah. karaöz mevkii 11052 ada, 27 parsel tarla niletilikli taşınmaz,Eskişehir merkeze kuş uçusu yaklaşık 17,10 km, Eskişehir - Bursa karayoluna 7,00 km Keskin Yerleşim yerine 2,80 km, keskin göletine 1,10 km. mesafededir.; tınlı-kinli toprak yapısına sahip, derin profilli olduğu anlaşılan , düz düze yakın hafif eğimli , sulu mutlak tarım arazisidir. Taşınmaz üzerinde ağaç ve yapı tespit edilememiştir. Taşınmazın kadastro yoluna cephesi mevcut değildir. Taşınmazın satış bedeli 2.751.000,00 TL ' dir.

Adresi : Eskişehir İli Tepebaşı İlçesi Keskin Mahallesi Karaöz Mevkii 11052 Ada 27 Parsel Sayılı Tarla Niteliğindeki Taşınmaz

Yüzölçümü : 2.238,33 m2

İmar Durumu :Belediye sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında kalmaktadır.

Kıymeti : 2.751.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 14:03

Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 14:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 14:03

Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 14:03

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Eskişehir İl, Tepebaşı İlçe, KESKİN Mahalle/Köy, 11052 Ada, 66 Parsel tarla nitelikli taşınmazın orta hattında bir bölümünün tarla olarak kullanılmadığı, burada Büyükbaş hayvancılık işletmesi ve yardımcı yapıların olduğu, kalan kısmının iki parsel halinde tarla olarak kullanılmakta olduğu ve hububat hasadı yapıldığı tespit edilmiş olup, Taşınmaza ilişkin 13 sayfa bilirkişi raporu olduğundan tüm detaylı bilgilere bilirkişi raporundan ulaşılmalıdır.

Adresi : Keskin Mah. 855. Sokak Tepebaşı Tepebaşı / ESKİŞEHİR

Yüzölçümü : 26.119,94 m2

İmar Durumu :1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında kalmaktadır.

Kıymeti : 41.180.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:Bu parsele, 5403 sayılı kanunun ve alt mevzuatında belirtilen tarımsal amaçlı yapılar kapsamında büyükbaş hayvancılık tesisi yapılması için izin verilmiştir, Tarum ve Orman Bakanlığının izni olmadan kaldırılamaz ve 3194 sayılı Kanunun 32. Maddesi gereğince imar Mevzuatına Aykırıdır beyanı vardır ve Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 10:57

Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 10:57 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 10:57

Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 10:57

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

