T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/23 - 24 - 25 - 26 - 27 -31 -32- 33- 34 -35 -38 - 39- 40-41 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davalarına esas olmak üzere;
KAHRAMANMARAŞ İli, ELBİSTAN ve NURHAK İlçelerinde bulunan, aşağıda dosya numarası, ada-parsel numarası, yüzölçümü ve malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesi uyarınca ilan olunur.27/04/2026
ESAS : 2026/23
MAHALLE : Pınarbaşı
ADA - PARSEL : 177 ada 23 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 434,79 m²
MALİKLERİ :, Sultan Köse, Emine Köse, Servet Köse, Ali Köse, Serap Köse (kılçık), Rahime Köse, Mulla Köse, Yusuf Köse, Enver Köse, Beyhan Köse
ESAS : 2026/24
MAHALLE : Pınarbaşı
ADA - PARSEL : 205 ada 71 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 14.149,00 m²
MALİKLERİ :Adil Tekin
ESAS : 2026/25
MAHALLE : Pınarbaşı
ADA - PARSEL : 205 ada 73 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 5.948,57 m²
MALİKLERİ : Fatma Göksu, Yaşar Döner, Hüsne Döner, Hüseyin Döner, Ahmet Döner Nimet Ünver, Ayşe Kılçık, Ahmet Kuyruk
ESAS : 2026/26
MAHALLE : Pınarbaşı
ADA - PARSEL : 205 ada 77 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 8.321,49 m²
MALİKLERİ : Ömer Güzel, Gülüstan Kilit
ESAS : 2026/27
MAHALLE : Pınarbaşı
ADA - PARSEL : 205 ada 74 - 75 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 13.055,70 m²
MALİKLERİ : Ahmet Kayış, Ali Kuyruk, Elif Bülbül, Elif Zengin, Fadime Yalçın, Fatma Göksu, Halil Sezginer, Hüseyin Kayış, Kamer Bülbül, Mehmet Kayış, Meryem Göksu, Ramazan Göksu, Yeter Evleksiz, Zahide Bülbül, Zeynep Yıldız,
ESAS : 2026/31
MAHALLE : Pınarbaşı
ADA - PARSEL : 174 ada 34 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.756,80 m²
MALİKLERİ : Hüseyin oğlu Hüseyin Göksu mirasçıları; Abdurahman Göksu, Ahmet Gazioğlu, Ahmet Göksu, Akif Erdem, Ali Göksu, Ali Kömesöğütlü, Ali Per, Ali Nail Göksu, Aliye Per, Aynur Cam, Bekir Per, Beyza İrem Per, Canan Duman, Cemal Göksu, Elif Göksu, Elif Pusat, Emine Palta, Erkan Kömesöğütlü, Esra Per, Fadime Taş, Faruk Göksu, Fatma Beril Su Per, Gülsüm Göksu, Hasan Göksu, Havva Kılçık, Haydar Per, Kağan Berk Per, Mahmut Göksu, Mehmet Göksu, Mehmet Kömesöğütlü, Meltem Arslan, Menekşe Göksu, Mustafa Göksu, Mustafa Per, Nüsret Per, Onur Per, Raziye Yıldız, Sahar Per, Salman Göksu, Sefa Göksu, Sultan Göksu, Sultan Per, Süleyman Per, Sümeyra Gazioğlu, Şerife Yıldız,Vaysal Kömesöğütlü, Yusuf Göksu
ESAS : 2026/32
MAHALLE : Pınarbaşı
ADA - PARSEL : 205 ada 83 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 47,54 m²
MALİKLERİ : Ali Güzel
ESAS : 2026/33
MAHALLE : Pınarbaşı
ADA - PARSEL : 205 ada 81 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 127,38 m²
MALİKLERİ : Sultan Güzel
ESAS : 2026/34
MAHALLE : Pınarbaşı
ADA - PARSEL : 205 ada 79 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 163,87 m²
MALİKLERİ : Emine Güzel
ESAS : 2026/35
MAHALLE : Pınarbaşı
ADA - PARSEL : 175 ada 63 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 30,98 m²
MALİKLERİ : Ayşe Palta, Hüseyin Akkuş
ESAS : 2026/38
MAHALLE : Taşburun
ADA - PARSEL : 3314 ada 34 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 2.838,38 m²
MALİKLERİ : Necmeddin Aydın
ESAS : 2026/39
MAHALLE : Pınarbaşı
ADA - PARSEL : 177 ada 29 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 9.264,88 m²
MALİKLERİ : Ali Tatar
ESAS : 2026/40
MAHALLE : Pınarbaşı
ADA - PARSEL : 177 ada 25 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 495,11 m²
MALİKLERİ : Ayişe Kılınç, Mehmet Kılçık, Fadime Kılçık, Fatma Aydoğan, Ali Kılçık, Raziye Kuyruk, Yusuf Kılçık, Mustafa Kılçık, Rışvan Kılçık
ESAS : 2026/41
MAHALLE : Pınarbaşı
ADA - PARSEL : 177 ada 27 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 8.125,74 m²
MALİKLERİ : Eşe Doğan, Abidin Doğan, Ali Doğan, Ali Tata, Ali Yücel Tatar, Bedriye Doğan, Elif Doğan, Elif Doğan, Erdal Çil, Fadime Kesik, Hasan Doğan, İbrahim Önder Tatar, Mehmet Doğan, Mehmet Tatar, Nihat Doğan, Nihayet Doğan, Özgür Doğan, Sultan Doğan, Ümmühani Doğan, Zeliha Bilecan
Basın No: ILN02459354 #ilan.gov.tr