T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/23 - 24 - 25 - 26 - 27 -31 -32- 33- 34 -35 -38 - 39- 40-41 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davalarına esas olmak üzere;

KAHRAMANMARAŞ İli, ELBİSTAN ve NURHAK İlçelerinde bulunan, aşağıda dosya numarası, ada-parsel numarası, yüzölçümü ve malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesi uyarınca ilan olunur.27/04/2026

ESAS : 2026/23

MAHALLE : Pınarbaşı

ADA - PARSEL : 177 ada 23 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 434,79 m²

MALİKLERİ :, Sultan Köse, Emine Köse, Servet Köse, Ali Köse, Serap Köse (kılçık), Rahime Köse, Mulla Köse, Yusuf Köse, Enver Köse, Beyhan Köse

ESAS : 2026/24

MAHALLE : Pınarbaşı

ADA - PARSEL : 205 ada 71 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 14.149,00 m²

MALİKLERİ :Adil Tekin

ESAS : 2026/25

MAHALLE : Pınarbaşı

ADA - PARSEL : 205 ada 73 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 5.948,57 m²

MALİKLERİ : Fatma Göksu, Yaşar Döner, Hüsne Döner, Hüseyin Döner, Ahmet Döner Nimet Ünver, Ayşe Kılçık, Ahmet Kuyruk

ESAS : 2026/26

MAHALLE : Pınarbaşı

ADA - PARSEL : 205 ada 77 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 8.321,49 m²

MALİKLERİ : Ömer Güzel, Gülüstan Kilit

ESAS : 2026/27

MAHALLE : Pınarbaşı

ADA - PARSEL : 205 ada 74 - 75 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 13.055,70 m²

MALİKLERİ : Ahmet Kayış, Ali Kuyruk, Elif Bülbül, Elif Zengin, Fadime Yalçın, Fatma Göksu, Halil Sezginer, Hüseyin Kayış, Kamer Bülbül, Mehmet Kayış, Meryem Göksu, Ramazan Göksu, Yeter Evleksiz, Zahide Bülbül, Zeynep Yıldız,

ESAS : 2026/31

MAHALLE : Pınarbaşı

ADA - PARSEL : 174 ada 34 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.756,80 m²

MALİKLERİ : Hüseyin oğlu Hüseyin Göksu mirasçıları; Abdurahman Göksu, Ahmet Gazioğlu, Ahmet Göksu, Akif Erdem, Ali Göksu, Ali Kömesöğütlü, Ali Per, Ali Nail Göksu, Aliye Per, Aynur Cam, Bekir Per, Beyza İrem Per, Canan Duman, Cemal Göksu, Elif Göksu, Elif Pusat, Emine Palta, Erkan Kömesöğütlü, Esra Per, Fadime Taş, Faruk Göksu, Fatma Beril Su Per, Gülsüm Göksu, Hasan Göksu, Havva Kılçık, Haydar Per, Kağan Berk Per, Mahmut Göksu, Mehmet Göksu, Mehmet Kömesöğütlü, Meltem Arslan, Menekşe Göksu, Mustafa Göksu, Mustafa Per, Nüsret Per, Onur Per, Raziye Yıldız, Sahar Per, Salman Göksu, Sefa Göksu, Sultan Göksu, Sultan Per, Süleyman Per, Sümeyra Gazioğlu, Şerife Yıldız,Vaysal Kömesöğütlü, Yusuf Göksu

ESAS : 2026/32

MAHALLE : Pınarbaşı

ADA - PARSEL : 205 ada 83 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 47,54 m²

MALİKLERİ : Ali Güzel

ESAS : 2026/33

MAHALLE : Pınarbaşı

ADA - PARSEL : 205 ada 81 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 127,38 m²

MALİKLERİ : Sultan Güzel

ESAS : 2026/34

MAHALLE : Pınarbaşı

ADA - PARSEL : 205 ada 79 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 163,87 m²

MALİKLERİ : Emine Güzel

ESAS : 2026/35

MAHALLE : Pınarbaşı

ADA - PARSEL : 175 ada 63 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 30,98 m²

MALİKLERİ : Ayşe Palta, Hüseyin Akkuş

ESAS : 2026/38

MAHALLE : Taşburun

ADA - PARSEL : 3314 ada 34 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 2.838,38 m²

MALİKLERİ : Necmeddin Aydın

ESAS : 2026/39

MAHALLE : Pınarbaşı

ADA - PARSEL : 177 ada 29 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 9.264,88 m²

MALİKLERİ : Ali Tatar

ESAS : 2026/40

MAHALLE : Pınarbaşı

ADA - PARSEL : 177 ada 25 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 495,11 m²

MALİKLERİ : Ayişe Kılınç, Mehmet Kılçık, Fadime Kılçık, Fatma Aydoğan, Ali Kılçık, Raziye Kuyruk, Yusuf Kılçık, Mustafa Kılçık, Rışvan Kılçık

ESAS : 2026/41

MAHALLE : Pınarbaşı

ADA - PARSEL : 177 ada 27 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 8.125,74 m²

MALİKLERİ : Eşe Doğan, Abidin Doğan, Ali Doğan, Ali Tata, Ali Yücel Tatar, Bedriye Doğan, Elif Doğan, Elif Doğan, Erdal Çil, Fadime Kesik, Hasan Doğan, İbrahim Önder Tatar, Mehmet Doğan, Mehmet Tatar, Nihat Doğan, Nihayet Doğan, Özgür Doğan, Sultan Doğan, Ümmühani Doğan, Zeliha Bilecan

