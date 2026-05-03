T.C. DÜZCE İCRA DAİRESİ

2026/108 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/108 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Düzce İli Merkez İlçesi Sarayyeri Mahallesi Köy Kenarı Mevkii 2220 Ada 6 Parsel sayılı 3.735,47 m²yüz ölçümlü "Oniki Bloklu Betonarme Dubleks Ev ve Arsası" nitelikli ana taşınmazdaki 54125/747094 arsa paylı "Dubleks Mesken" nitelikli J Blok Zemin+1. Kat 1 Nolu bağımsız bölümün tam hissesi satılacaktır. J blok 1 numaralı bağımsız bölüm zemin ve 1. katta yer almaktadır. Bağımsız bölümün mesken olarak kullanılmaktadır. Giriş kapısı çelik kapıdır. Oda ve hol zeminleri seramik kaplıdır. Bağımsız bölüm alttan ısıtmalıdır. Pencereleri plastik doğramadır. Mutfakta L şeklinde tezgah bulunmakta olup, tezgah altı ve üstü dolaplar mevcuttur. Banyoda duşa kabin ve klozet bulunmaktadır. Zemin katta bulunan teras kısmı sürgülü cam ile kapatılarak kullanıldığı görülmüştür. Üst kata çıkan merdiven ahşap kaplamıdır. Üst kat müsait olmadığından dolayı görülememiştir. Üst katta yatak odalarının bulunduğu belirtilmiştir. Onaylı projesine göre; alt katta antre + mutfak+ salon + oda+ banyo + teras ve üst kata çıkan merdivenden oluştuğu, üst katta 2 adet yatak odası + içerisinde giyinme odası ve duş bulunan yatak odası + banyo - wc+ çamaşır odası+ 2 adet balkon hacimlerinden oluşmaktadır. J blok 1 numaralı bağımsız bölümün net alanı 167,50 m² brüt alanı ise 197,00 m² dir.

İmar Durumu : İmar planı sınırları içerisinde, 1/1000 ölçekli Uygulama imar planında ''Konut Alanı'' olarak planlandığı 2 (iki) kat, yapılaşma hükümleri belirlendiği görülmüştür.

Kıymeti : 8.865.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 12:12

Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 12:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 12:12

Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2026 - 12:12

16/04/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

