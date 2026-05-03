T.C.

DÜZCE

İCRA DAİRESİ

2025/2538 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2538 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Düzce İli Cumayeri İlçesi Orta Mahallesi Ortaköy Mevkii 492 Ada 2 Parsel sayılı 339,63 m²yüz ölçümlü "4 Katlı Betonarme Apartman ve Arsası" nitelikli ana taşınmazdaki 41/339 arsa paylı "Mesken" nitelikli 1. Kat 2 Nolu bağımsız bölümün tam hissesi satılacaktır. Daire giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap panel kapı, pencereleri ısıcamlı pvc doğramadır. Duvarlar alçı sıva üzeri plastik boyalıdır. Salon ve oda zeminleri laminant kaplama, ıslak hacimler seramik kaplamadır. Mutfak tezgahı granit, dolapları mdf üzeri pvc kaplamadır. Mimari projesine göre antre, 3 oda, salon, mutfak, banyo, tuvalet ve balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Daire net kullanım alanı 105,96 m2 brüt alanı ise yaklaşık 125,00 m2 dir.

İmar Durumu :Cumayeri Belediyesinin yazısı ve ekindeki imar durum belgesine göre, ayrık nizam 4 kat ticaret+konut alanı imarlıdır. Taks 0,60 Kaks 2,40 dır.

Kıymeti : 3.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 11:11

Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 11:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 11:11

Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 11:11

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Düzce İli, Cumayeri İlçesi, Taşlık Köyü, Köyiçi Mevkii 132 Ada 21 parsel numaralı 12.150,91 m² yüz ölçümlü ''Fındık Bahçesi'' nitelikli taşınmazın tam hissesi satılacaktır.Yola cephesi bulunmaktadır. Taşınmaz Kale Tepesinin ve sırtının güney yamacında yüksek eğimli arazi yapısına ve yaklaşık yamuk geometriye sahiptir. Güneyindeki vadiye hakim konumdadır. Parselin kuzeyi yol, diğer cepheleri komşu parseller ile çevrilidir. Parsel alanının yaklaşık %25 lik kısmında yaklaşık 15-20 yıllık fındık ağaçları, kalan %75 kısmı ise teraslanarak yeni fındık ağaçları dikilmiştir. Parsel üzerinde fındık ağaçları bulunmaktadır.

İmar Durumu : Onaylı imar planı bulunmamaktadır. Düzce İl Genel Meclisinin 07.08.2009 tarihli ve 253 sayılı kararı ile belirlenen köy yerleşik alanı sınırlarının dışında kalmaktadır.1/25.000 ölçekli Düzce Merkez İlçesi ve Yakın Çevresi Çevre Düzeni Planında "tarımsal nitelikli alanlar" lejantında kalmaktadır.

Kıymeti : 3.037.727,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 12:12

Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 12:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 12:12

Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 12:12

14/04/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02458933 #ilan.gov.tr