T.C.

DÜZCE

İCRA DAİRESİ

2026/99 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/99 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Düzce İli Merkez İlçesi Yeşilköy Mahallesi Karşıyaka Mevkii 115 Ada 7 Parsel sayılı 6.722,39 m²yüz ölçümlü "Ahşap Ev ve Bahçesi" nitelikli taşınmazın borçluya ait 1/4 hissesi satılacaktır. 115 ada 7 nolu parselin içerisinde 3 adet yapı ve garaj bulunmaktadır. 2 katlı mesken yapısının dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Giriş kapısı çelik kapıdır. Pencereleri plastik doğramadır. Keşif günü yapılan incelemede kapısı çalındı. Ancak kapı açılmadı, bu nedenle incelemeler dışarıdan yapıldı.Yapının toplam alanı 480,00 m² dir. Ahşap garaj yapısının ön kısmı açık vaziyettedir. Çatısı mevcuttur. Yapının alanı 45,00 m² dir. İki katlı mesken yapısının dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Giriş kapısı çelik kapıdır. Çatısı mevcuttur. Pencereleri plastik doğramadır. Yapının alanı 200,00 m² dir.

Yüzölçümü : 6.722,39 m2

İmar Durumu :Boğaziçi Belediyesi sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde ayrık nizam 2 kat konut alanında kaldığı, yola ve parka terkinin bulunduğu belirtilmiştir.

Kıymeti : 4.845.192,75 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 11:11

Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 11:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 11:11

Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2026 - 11:11

20/04/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

