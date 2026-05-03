İ L A N

T.C. AĞRI KADASTRO MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2013/6 Esas

DAVACILAR :

1-Resul HANAVDELOĞULLARI

2-Salih HANAVDELOĞULLARI

DAVALILAR :

1- Zeki ÖZBİLGİ

2- Reşit ÖZBİLGİ

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;

Davalı Resul HANAVDELOĞULLARI'nın vefat ettiği, mirasçısı Salih HANAVDELOĞULLARI'nın dosyaya eklenerek adına duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmasına karar verilmiş ancak mirasçının adresinin bilinmediği bu nedenle usulüne uygun tebligatın yapılmadığı ve tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adresinin tespit edilmediğinden duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Resul ve Habibe oğlu 28/09/1954 doğumlu mirasçı Salih HANAVDELOĞULLARI'nın, 09/07/2026 günü saat: 10:00'da Ağrı Adliyesi Kadastro Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi halde ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra duruşma gününün mirasçı Salih HANAVDELOĞULLARI'na tebliğ edilmiş sayılacağı ve 6100 sayılı HMK'nun 147 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunda devam olunacağı hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

