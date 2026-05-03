İ L A N



T.C. AĞRI KADASTRO MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2013/6 Esas

DAVACI : İKİYAMAÇ KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ

ASLİ MÜDAHİL :

1- HASAN GEDİK

2- İBRAHİM GEDİK

3-ALİ GEDİK

4-AYHAN GEDİK

DAVALILAR :

1- MEMET GEDİK

2- OSMAN GEDİK

Davacı/Davacılar tarafından davalılar aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil, Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan yargılamasında;

Asli müdahil HASAN GEDİK'in mirasçısı İBRAHİM GEDİK mirasçısı ALİ GEDİK mirasçısı AYHAN GEDİK'in dosyaya eklenerek adına duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmasına karar verilmiş ancak mirasçının adresinin bilinmediği bu nedenle usulüne uygun tebligatın yapılmadığı ve tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adresinin tespit edilmediğinden duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Ali ve Zübeyde oğlu 15/05/1990 doğumlu mirasçı AYHAN GEDİK'in, 09/07/2026 günü saat: 10:00'da Ağrı Adliyesi Kadastro Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi halde ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra duruşma gününün mirasçı AYHAN GEDİK'e tebliğ edilmiş sayılacağı ve 6100 sayılı HMK'nun 147 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunda devam olunacağı hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.