İ L A N



T.C. AĞRI KADASTRO MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2013/6 Esas

DAVACILAR : Maliye Hazinesi

DAVALILAR :

1- İbrahim BAKSİ

2- Pakize BAKSİ

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;

Davalı İbrahim BAKSİ'nin vefatı ile mirasçısı Pakize BAKSİ'nin dosyaya eklenerek adına duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmasına karar verilmiş ancak mirasçının adresinin bilinmediği bu nedenle usulüne uygun tebligatın yapılmadığı ve tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adresinin tespit edilmediğinden duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İbrahim ve Fazile kızı 01/01/1956 doğumlu mirasçı Pakize BAKSİ'nin, 09/07/2026 günü saat: 10:00'da Ağrı Adliyesi Kadastro Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi halde ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra duruşma gününün mirasçı Pakize BAKSİ'ye tebliğ edilmiş sayılacağı ve 6100 sayılı HMK'nun 147 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunda devam olunacağı hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02458901 #ilan.gov.tr