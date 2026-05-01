T.C. KOCAELİ 2. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/478 Esas

DAVALI : EMİNE BETÜL OYMAK Cevatpaşa Mah. Teyfik Fikret Cad. Özmalatyalar Apt Kapı No:30/32 D:2 Bayrampaşa/ İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan Satıcının Açtığı İtirazın İptali davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptı ekli davetiye çıkarılmış olup, adresin kapalı olması gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu ilan davalı EMİNE BETÜL OYMAK'a dava dilekçesi, tensip zaptının ve duruşma gününün yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğine, Durusma Günü: 11/06/2026 günü saat: 12:18'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı ihtar olunur.

