İLAN

T.C. ESPİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/20 Esas

DAVACI : HASAN ÖZDEMİR

DAVALILAR : YUSUF ÖZDEMİR ve diğerleri.

Davacı tarafından aleyhinize açılan Giresun İli, Yağlıdere İlçesi, Hisarcık Köyü 196 ada 1 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydının iptaline ilişkin yapılan yargılamasında;

Mahkememizce Yusuf ÖZDEMİR'in resmi kurum kayıtlarında bulunan adreslerine tebligat çıkarılmış, tebligatların bila ikmal iade edilmiş, bu sebeple Yusuf ÖZDEMİR'e tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü olan 14/05/2026 günü saat 10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, hazır bulunmamanız halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu ile işbu ilan tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde varsa esasa ilişkin cevaplarınınızı, ilk itirazlarınızı ve tüm delillerinizi mahkememize bildirebileceğiniz hususu ilan ve tebliğ olunur. 11/03/2025

Basın No: ILN02459255 #ilan.gov.tr