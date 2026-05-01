T.C.

ALANYA 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2025/660 Esas

KARAR NO : 2026/46

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/02/2026 tarihli karar ile TCK 158/1.f maddesi gereğince 4 YIL HAPİS, 15000 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılan Ömer ve Rahime oğlu, 26/08/1988 doğumlu, Gaziantep, Nizip, Sarıkoç mah/köy nüfusuna kayıtlı OĞUZ BUDAK'a tüm çabalara rağmen gerekçeli karar tebliğ edilememiş olup,

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, 2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 24.04.2026

Basın No: ILN02458767 #ilan.gov.tr