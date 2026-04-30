T.C.SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/153 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/153 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Adresi : Sakarya İli, Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi,Erenler Bayırı,Arsa Vasfında , 9667 Nolu Parsel - Yüzölçümü : 288,00 m2- İmar Durumu:- Kıymeti : 6.742.080,00 TL- KDV Oranı -: %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 13:56

Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 13:56 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 13:56

Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 13:56

28/04/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02459034 #ilan.gov.tr