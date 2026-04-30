T.C.

ZONGULDAK

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

DOSYA NO ADA PARSEL DAVALI/MALİK MAHALLE/KÖY 1 2026/14 104 1 Gökmen Adıyaman

Semra Demirhan

Mehmet Adıyaman ÇATALAĞZI 2 2026/15 105 1 Gökmen Adıyaman

Semra Demirhan

Mehmet Adıyaman ÇATALAĞZI 3 2026/17 107 1 Gökmen Adıyaman

Semra Demirhan

Mehmet Adıyaman ÇATALAĞZI

Mahkememizin aşağıda esas numaraları belirtilen dosyalarında verilen ara kararı gereğince; Davacı Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından; Çatalağzı B-Termik Santrali enerji tesisinin yapımı için gerekli arazi sahasında kalması sebebiyle, Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) Yönetim Kurulu'nun 10.06.1977 gün ve 38-19 sayılı Kamu Yararı Kararı ile aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar hakkında kamulaştırılmasına karar verilmiş olmakla; taşınmaz maliklerinin tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, açılacak davanın Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğüne yöneltileceği, tebliğ ve ilandan itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan ilgili idare adına tescil edileceği,Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesine yatırılacağı, konuya ve kamulaştırılan taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği konusu, aşağıda belirtilen dosyaların duruşmalarının 09.07.2026 günü saat: 09:30' dan itibaren yapılacağı 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜZONGULDAK İLİ,KİLİMLİ İLÇESİÇATALAĞZI MAH.

