T.C. TÜRKOĞLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/87 Esas

İLAN TUTANAĞI

Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi Aydınkavak Mahallesi, A harfi3298,14 m², B harfi ile gösterilen 1402,63m² 'lik yerin doğusu ilk tesis kadastrosunda tapulama harici olarak bırakılan yer, batısı 161 ada 3 nolu parsel, kuzeyi 143 ada 34 nolu parsel, güneyi yol ve yoldan sonra 141 ada 2 ve 4 nolu parsel olan taşınmazın 54127402308 T.C. Nolu davacı Durdu KARATAŞ adına tescili istenilmektedir. Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden itibaren3 (üç)ay içerisinde mahkememize müracaatları ilan olunur.

Basın No: ILN02459087 #ilan.gov.tr