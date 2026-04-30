T.C.
ŞAVŞAT
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Karayolları Genel Müdürlüğü Vekili tarafından Mahkememizde açılmış Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescili) davalarında aşağıda malikleri, tapuda kayıtlı olduğu yer, ada, parsel numarası, vasfı ile kamulaştırılan alanı belirtilen ve davacı idare tarafından kamulaştırılan taşınmazlar ile ilgili olarak 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Yasanın 10. maddeleri kapsamındaki tescil davalarında;
• Kamulaştırma Kanunun ilgili maddesine göre belirlenecek kamulaştırma bedellerinin hak ve sahipleri adına Şavşat Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
• Davalıların, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini davetiyenin tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,
• Maliklerin çıkartılan meşruhatlı davetiyenin kendilerine tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davacı açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve Mahkemenin tespit edeceği kamulaştırma bedeli üzerinden dava konusu taşınmazların maliye hazineci adına tescil edileceği,
• Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluklarında yargılama işle yapılacağı hususları ayrı ayrı ihtar olunur.
Keyfiyet ilanen tebliğ olunur.
Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili diğer bilgiler aşağıdadır:
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
|DOSYA NO
|İL- İLÇE
|KÖY
|ADA-PARSEL
|YÜZ ÖLÇÜMÜ
|VASFI
|MALİKLER
|KAMULAŞTIRILACAK ALAN
|2026/41
|ARTVİN / ŞAVŞAT
|KÖPRÜYAKA
|117/5
|641,94 m²
|Tarla
|Figen Pehlivan Özlem Pehlivan Kemalettin Pehlivan Sahriye Pehlivan
|641,94 m² büyüklüğündeki taşınmazın 46,52 m²'lik kısmının davacı idare lehine yola terkinine
|2026/42
|ARTVİN / ŞAVŞAT
|CİRİTDÜZÜ
|136/9
|9.205,96 m²
|Betonarme iki katlı ev ve ahşap samanlık yapı
|Ferdane Ata Güldane Bilen Billur Dursun Şahinaz Dursun Cihan Dursun
|9.205,96 m² büyüklüğündeki taşınmazın 979,36 m²'lik kısmının davacı idare lehine yola terkinine
|2026/43
|ARTVİN / ŞAVŞAT
|CİRİTDÜZÜ
|136/11
|783,41 m²
|Bahçe
|Secahettin Kara
|783,41 m² büyüklüğündeki taşınmazın 409,01 m²'lik kısmının davacı idare lehine yola terkinine
|2026/44
|ARTVİN / ŞAVŞAT
|CİRİTDÜZÜ
|136/113
|1.408,44 m²
|Tarla
|Furkan Kara Necmiye Yılmaz Neriman Pehlevan Nursal Kara Serkan Kara
|1.408,44 m² büyüklüğündeki taşınmazın 839,45 m²'lik kısmının davacı idare lehine yola terkinine
Basın No: ILN02458707 #ilan.gov.tr