T.C.

ŞAVŞAT

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Karayolları Genel Müdürlüğü Vekili tarafından Mahkememizde açılmış Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescili) davalarında aşağıda malikleri, tapuda kayıtlı olduğu yer, ada, parsel numarası, vasfı ile kamulaştırılan alanı belirtilen ve davacı idare tarafından kamulaştırılan taşınmazlar ile ilgili olarak 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Yasanın 10. maddeleri kapsamındaki tescil davalarında;

• Kamulaştırma Kanunun ilgili maddesine göre belirlenecek kamulaştırma bedellerinin hak ve sahipleri adına Şavşat Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

• Davalıların, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini davetiyenin tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,

• Maliklerin çıkartılan meşruhatlı davetiyenin kendilerine tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davacı açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve Mahkemenin tespit edeceği kamulaştırma bedeli üzerinden dava konusu taşınmazların maliye hazineci adına tescil edileceği,

• Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluklarında yargılama işle yapılacağı hususları ayrı ayrı ihtar olunur.

Keyfiyet ilanen tebliğ olunur.

Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili diğer bilgiler aşağıdadır:



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

DOSYA NO İL- İLÇE KÖY ADA-PARSEL YÜZ ÖLÇÜMÜ VASFI MALİKLER KAMULAŞTIRILACAK ALAN 2026/41 ARTVİN / ŞAVŞAT KÖPRÜYAKA 117/5 641,94 m² Tarla Figen Pehlivan Özlem Pehlivan Kemalettin Pehlivan Sahriye Pehlivan 641,94 m² büyüklüğündeki taşınmazın 46,52 m²'lik kısmının davacı idare lehine yola terkinine 2026/42 ARTVİN / ŞAVŞAT CİRİTDÜZÜ 136/9 9.205,96 m² Betonarme iki katlı ev ve ahşap samanlık yapı Ferdane Ata Güldane Bilen Billur Dursun Şahinaz Dursun Cihan Dursun 9.205,96 m² büyüklüğündeki taşınmazın 979,36 m²'lik kısmının davacı idare lehine yola terkinine 2026/43 ARTVİN / ŞAVŞAT CİRİTDÜZÜ 136/11 783,41 m² Bahçe Secahettin Kara 783,41 m² büyüklüğündeki taşınmazın 409,01 m²'lik kısmının davacı idare lehine yola terkinine 2026/44 ARTVİN / ŞAVŞAT CİRİTDÜZÜ 136/113 1.408,44 m² Tarla Furkan Kara Necmiye Yılmaz Neriman Pehlevan Nursal Kara Serkan Kara 1.408,44 m² büyüklüğündeki taşınmazın 839,45 m²'lik kısmının davacı idare lehine yola terkinine

