T.C.

SAVAŞTEPE SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/234

DAVACI: DENİZBANK A.Ş.

DAVALI: FERHAT KAYA vd.

İş bu dava dosyamız da davalı yan olarak bulunan; Kars ili, Digor ilçesi, Başköy Mah./Köyü, Cilt No:6, Hane No:7, BSN:62 nüfusunda kayıtlı, 222*****836 T.C. Kimlik Numaralı davalı Ferhat KAYA hakkında UYAP sistemi üzerinden yapılan araştırmalar sonucu ulaşılan Karlsgarten Str. 5 Berlin 12049 9893 Almanya Federal Cumhuriyeti adresine ön inceleme duruşma gününü bildirir meşruhatlı davetiye tebliğe çıkarıldığı ancak Berlin Başkonsolosluğu'nun üst yazısı ile tebligatın iade edildiği, davalının başkaca bir yurt içi veya yurt dışı adresine de ulaşılamaması nedeniyle ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden;

7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ile 31. maddeleri gereğince; davalı Ferhat KAYA'ya ön inceleme duruşmasının bırakıldığı 04/06/2026 günü saat 11:40'da Mahkememiz duruşma salonunda sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

