T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Giriş Tarihi :01 Mayıs 2026 , 00:00 Güncelleme Tarihi :01 Mayıs 2026 , 00:12
Sayı : 2026/4 Tereke Tasfiye 02/04/2026

Konu : İİK 217

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TATİLİNE KARAR VERİLDİĞİNE DAİR İLAN

MÜTEVEFFA (MURİS) : OĞUZ BULUT (TC 35662569800)

SON YERLEŞİM YERİ : Fatih Mah. Kübra Sok. No:5/3 Arifiye SAKARYA

Yukarıda yerleşim yeri yazılı Muris hakkında Sakarya 3 Sulh Hukuk Mahkemesinin 07/01/2026 tarih ve 2025/572 esas, 2025/697 kararıyla evvelce verilen Terekenin İflas Hükümlerine Göre Tasfiyesi kararının İİK 217 maddesi gereğince TASFİYENİN TATİLİNE karar verilmiştir.

İcra İflas Kanununun 166.maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur.

Basın No: ILN02458917 #ilan.gov.tr