T.C. MUŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/2 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Muş İli Merkez İlçesi
MEVKİİ : Gümüşali Mah.
PAFTA NO :
ADA NO : 109
PARSEL NO :3
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 5270,16
MALİKİN ADI VE SOYADI : SABAHATTİN TAŞDEMİR
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/2 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05.01.2026
