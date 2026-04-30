CANLI YAYIN
Haberler Resmi İlan Haberleri

T.C. MENGEN SATIŞ MEMURLUĞU

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Mayıs 2026, 00:00 Güncelleme Tarihi :01 Mayıs 2026, 00:20

T.C.
MENGEN
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/6 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bolu İli, Mengen İlçesi, Çayköy Köyü, 114 Ada, 58 Parsel
Yüzölçümü : 2.825,57 m2
Kıymeti : 4.016.068,80 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2026 - 14:13
Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 14:13
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/06/2026 - 14:13
Bitiş Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 14:13

29/04/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02459355 #ilan.gov.tr