T.C. KARASU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2024/218 Esas

Davacı Karasu Belediye Başkanlığı ile davalılar Ahmet, Mehmet, Hüseyin, İbrahim, Mustafa arasında mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

TMK 713. Maddesi hükmü uyarınca dava konusu Sakarya ili, Karasu ilçesi, Kabakoz mahallesi, 219 ada 13 parsel sayılı taşınmaz malikleri olarak gözüken Ahmet, Mehmet, Hüseyin, İbrahim, Mustafa'nın veya mirasçılarının son ilan tarihinden itibaren başlayarak 3 ay içinde mahkememize itiraz etmeleri, itiraz etmedikleri takdirde tescil hususunda karar verileceği ilan olunur.

