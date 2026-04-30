T.C.

KAHRAMANMARAŞ

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/106 Esas

İ L A N

Davaya konu Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu İlçesi Halkaçayırı Mahallesinde bulunan taşınmazın Fen bilirkişisi Mehmet Yiğit'in 08/12/2025 tarihli Bilirkişi raporunda A harfi ile gösterilen yerin 5.011,78 m2 olup, Doğusu; Mahmut ve Ali Manış'lara ait olduğu söylenen tapusuz taşınmaz, Güneyi; yol, Batısı: kısmen 156 parsel iken yenileme çalışmalarında 181 ada 4 parsel olan taşınmaz, Kuzeyi: tapulama harici yerler ile çevreili taşınmazın Mamo ve Cennet oğlu 1953 Pazarcık d.lu 18812123602 TC kimlik numaralı Sadık Meneş'e zilyetliğin devri yolu ile uzun bir zamandır aralıksız olarak nizasız ve fasılasız olarak kendilerine zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazın adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmişlerdir.

Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2025/106 esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur. 24/04/2026

