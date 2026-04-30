Örnek No:54*
T.C.
KAĞIZMAN
İCRA DAİRESİ
2025/329 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|5.033.493,21
|300
|Taşınır
Hisse Senedi/Şirket Hisse Payı
|300 Adet Şirket Hisse Payları Dosyamız borçlusu 8920334043 Vergi numaralı şirketin üçüncü şahıs şirket olan 0781031342100011 MERSİS numaralı Kağızman Kentsel Altyapı Ulaşım Temizlik Petrol Sosyal Hizmetler ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ndeki %10 paya denk gelen 300 paylık hissesi satılacaktır, Detaylı bilgiye dosya içeriğinden ve bilirkişi raporundan ulaşılabilir.
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 10:55
Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 10:55
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 10:55
Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 10:55
22/04/2026 (İİK m.114/4)
Basın No: ILN02459067 #ilan.gov.tr