CANLI YAYIN
Haberler Resmi İlan Haberleri

T.C. KAĞIZMAN İCRA DAİRESİ

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Mayıs 2026 , 00:11 Güncelleme Tarihi :01 Mayıs 2026 , 00:27
Giriş Tarihi :01 Mayıs 2026, 00:00 Güncelleme Tarihi :01 Mayıs 2026, 00:27
Örnek No:54*
T.C.
KAĞIZMAN
İCRA DAİRESİ
2025/329 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/329 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
5.033.493,21 300 Taşınır
Hisse Senedi/Şirket Hisse Payı		 300 Adet Şirket Hisse Payları Dosyamız borçlusu 8920334043 Vergi numaralı şirketin üçüncü şahıs şirket olan 0781031342100011 MERSİS numaralı Kağızman Kentsel Altyapı Ulaşım Temizlik Petrol Sosyal Hizmetler ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ndeki %10 paya denk gelen 300 paylık hissesi satılacaktır, Detaylı bilgiye dosya içeriğinden ve bilirkişi raporundan ulaşılabilir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 10:55
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 10:55
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 10:55
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 10:55

22/04/2026 (İİK m.114/4)

Basın No: ILN02459067 #ilan.gov.tr