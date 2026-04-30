Örnek No:54*

T.C.

KAĞIZMAN

İCRA DAİRESİ

2025/329 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 5.033.493,21 300 Taşınır

Hisse Senedi/Şirket Hisse Payı 300 Adet Şirket Hisse Payları Dosyamız borçlusu 8920334043 Vergi numaralı şirketin üçüncü şahıs şirket olan 0781031342100011 MERSİS numaralı Kağızman Kentsel Altyapı Ulaşım Temizlik Petrol Sosyal Hizmetler ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ndeki %10 paya denk gelen 300 paylık hissesi satılacaktır, Detaylı bilgiye dosya içeriğinden ve bilirkişi raporundan ulaşılabilir.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 10:55

Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 10:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 10:55

Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 10:55

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Artırma Bilgileri

22/04/2026 (İİK m.114/4)

Basın No: ILN02459067 #ilan.gov.tr