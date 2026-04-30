T.C.

IĞDIR

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/505 Esas 27.04.2026



İLAN





Davacı ERCAN ÇELİKBİLEK ile davalı TURGUT GÜRCAN arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) davası nedeniyle;

Davacı vekilinin 19/12/2024 havale tarihli dava dilekçesinde;13.08.2024 tarihinde davalı sürücü Turgut GÜRCAN, sevk ve idaresindeki NQZ30 plakalı KAWASAKImarka motosikleti ile Uluçınar Caddesi üzerinde Orhangazi Caddesi istikametine seyir halindeyken usulsüz bir sollama yaparak müvekkile ait 16 BB 743 plakalı aracasinyal verdiği halde sol kısımlarından çarpması neticesindenmaddi hasarlı trafik kazası meydana geldiği,sürücü Turgut Gürcan'ın 54/1-B maddesini ihlal ettiği, müvekkilin yeğeni olan sürücü Begüm Bektaş'ın ise bu kazada herhangi bir kurar ihlali yapmadığı, davalı yanın sorumluluğunda olanNQZ30 Alman plakalı araç trafik polisleri tarafından tutulan kaza tespit tutanağına göre%100 kusurlu bulunduğu, müvekkile ait 16 BB 743 plakalı aracın isemeydana gelen kazada kusuru bulunmadığı, müvekkilin aracında yapılan tamiratlar neticesinde 345.569,31-TL hasar meydana geldiği, bu nedenlerle müvekkile ait araçta oluşan tamirat bedeli, ekspertiz ücreti, ikame araç bedeli, araç mahrumiyet bedeli ve değer kaybına ilişkin yapılan tüm masrafların şimdilik 10,00-TL'nin kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı yana bırakılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. davalı Turgut Gürcan'ın yapılan tüm araştırmalara rağmen adresi bulunamadığından dava dilekçesi, duruşma gün ve saatinin 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29. maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup, davalı Turgut Gürcan'ın duruşmanın atılı bulunduğu 08/07/2026 günü saat 10:05'da Iğdır 2. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak olan duruşmaya gelmediği veya gelip de davayı takip etmediği takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve yargılamanın yapılarak hüküm verileceği hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

