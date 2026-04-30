T.C.

GÖKÇEBEY

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/5 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/5 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Zonguldak İli, Gökçebey İlçesi, BAKACAKKADI/MERKEZ Mahalle/Köy, 143 Ada, 135 Parsel kargir 2 katlı ev

Adresi : Zonguldak Gökçebey Bakacakkadı 143 Ada 135 Parsel Gökçebey / ZONGULDAK

Yüzölçümü : 820,15 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 9.158.741,85 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 10:46

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 10:46 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/06/2026 - 10:46

Bitiş Tarih ve Saati : 29/06/2026 - 10:46

24/04/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

