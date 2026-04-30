T.C.

GELİBOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı: 2025/1Esas 02/04/2026

İLANEN TEBLİĞ ZAPTI

Memurluğumuzun 2025/1esas sayılı Satış dosyası ile Çanakkale ili, Gelibolu ilçesi Alaeddin Mahallesi 883 ada 73 parsel ( eski 5 ada 120 parsel) Alaeddin Mahallesi 272 ada 95 parsel, Kavakköy Beldesi Cumhuriyet Mahallesi 169 ada 46 parsel, 169 ada 47 parsel sayılı taşınmazların satış Memurluğumuz tarafından yapılan Kıymet Takdirine ait Bilirkişi Raporunun Taşınmazlarda hissedar olan 39514621708 T.C. Kimlik numaralı Can TOSUN ve annesi olan ve T.C. Vatandaşı olmayan MERCEDES NOEMA isimli kişilere yapılan tüm araştırmalara rağmen ulaşılamadığından ,Gelibolu Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunun 2025/1 esası ile Çanakkale ili, Gelibolu ilçesi Alaeddin Mahallesi 883 ada 73 parsel ( eski 5 ada 120 parsel) Alaeddin Mahallesi 272 ada 95 parsel, Kavakköy Beldesi Cumhuriyet Mahallesi 169 ada 46 parsel, 169 ada 47 parsel sayılı taşınmazların Kıymet Takdirini içerir Bilirkişi Raporunun 7201 sayılı Tebligat Kanunun 8. Maddesi uyarınca Türkiye Genelinde yayımlanan ve tirajı 50.000 adetin üzerinde olan ulusal bir gazetede ve ulusal bir internet sitesinde yayınlanmasına, iş bu ilan tarihinden itibaren iki (2) hafta sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ; Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Bilirkişi Raporuna itiraz için Sulh Hukuk Mahkemesi Nezdinde itiraz davası açmak sureti ile itiraz yolunun açık olduğu, ihtar olunarak ilânen tebliğ olunur.

