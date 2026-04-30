T.C.

ERZİNCAN

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2017/262 Esas

KARAR NO : 2019/671

Davalı :Abdullah Güven Teknik İnşaat Turizm Taşımacılık Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Davacı :Nermin Aldemir

Davacı tarafından davalılar aleyhine açılan tazminat davasında; mahkememizin 2017/262 esas ve 2019/671 karar sayılı kararı ile mahkememizin Davanın Kısmen Kabul-kısmen Reddi İle; Davalılar Güven Duman ve Abdullah Duman yönünden açılan alacak davasının pasif husumet yokluğundan ayrı ayrı reddine, Davalı Abdullah GüvenTeknik İnşaat Turizm, Taşımacılık Otomotiv Sanayi Limited Şirketine karşı açılan alacak davasının Kabulü İle,150.000,00 TL bedelin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziile davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davalı Abdullah GüvenTeknik İnşaat Turizm, Taşımacılık Otomotiv Sanayi Limited Şirketine karşı açılan tapu iptal ve tescil davasının Reddine, karar verildiği, davacı vekilince kararın istinaf edildiği, davalı Abdullah Güven Teknik İnşaat Turizm Taşımacılık Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketine yapılan tebligatların iade edildiği, yapılan tüm araştırmalara rağmen bu davalı şirketin tebliğe elverişli adresinin tespit edilemediği, dolayısıyla gerekçeli kararın ve istinaf başvuru dilekçesinin ilanen tebliğine karar verildiği, dava dosyasının detaylarına internet üzerinden vatandaş portal ekranından e-devlet şifresi ile ulaşılmasının mümkün olduğu, gerekçeli kararın ve istinaf başvuru dilekçesinin Tebligat Kanunun 28,29,30 ve 31.maddeleri gereğince ilandan itibaren 7 gün sonunda davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı hususları ilanen tebliğ olunur.

