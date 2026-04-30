T.C. ERBAA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/27 SATIŞ

Ortaklığın Giderilmesi davasından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/27 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi, Karşıyaka Mahallesi Mah. Saraykırı Mevkii, 150 ada 58 parsel tapuda tarla olarak kayıtlı olup 2.785,93 m2'dir. Parsel kuru tarım arazisi olup, %6-7 eğimli, az taşlı, mevcut durumu buğday anızı şeklindedir. Taşınmaz Karşıyaka Mahallesi içindeki Camiye kuş uçuşu 1051 metre ilçe merkezindeki hükümet konağına 4,2 km. mesafededir.

Kıymeti : 1.006.184,54 TL

KDV Oranı : %10 Damga Vergisi:%05,69

Kaydındaki Şerhler: Diğer (Konusu: "Parsel Büyük ova Koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretimi amacı dışında kullanılamaz")

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 14:29

Bitiş Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 14:29 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 14:29

Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 14:29

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/05/2026 - 10:46

Bitiş Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 10:46 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 10:46

Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 10:46

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/05/2026 - 11:56

Bitiş Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 11:56 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 11:56

Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 11:56

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/05/2026 - 13:46

Bitiş Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 13:46 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 13:46

Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 13:46

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/05/2026 - 14:51

Bitiş Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 14:51 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 14:51

Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 14:51

Tokat ili Erbaa ilçesi, Karşıyaka Mahallesi Mah. Aşağıbük Mevkii, 114 ada 1 parsel tapuda tarla olarak kayıtlı olup 11.687 m2'dir. Parsel sulu tarım arazisi olup, %2-3 eğimli, taşsız, boş ve meyvelik olarak kullanılmaktadır. Parsel üzerinde 38 adet elma, 16 adet armut ve kiraz, 9 adet şeftali, 7 adet kavak, 4 adet vişne, 2 adet ceviz, 1'er adet dut, erik, ayva, pelit ağacı vardır. Taşınmaz Karşıyaka Mahallesi içindeki Camiye kuş uçuşu 1314 metre ilçe merkezindeki hükümet konağına 4,2 km. mesafededir.7.472.692,00 TL%10%05,69Diğer (Konusu: "Parsel Büyük ova Koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretimi amacı dışında kullanılamaz")Tokat ili Erbaa ilçesi, Karşıyaka Mahallesi Mah. Saraykırı Mevkii, 150 ada 59 parsel tapuda tarla olarak kayıtlı olup 13.228,54 m2'dir. Parsel kuru tarım arazisi olup, %9-10 eğimli, az taşlı mevcut durumu buğday anızı şeklindedir. Taşınmaz Karşıyaka Mahallesi içindeki Camiye kuş uçuşu 1051 metre ilçe merkezindeki hükümet konağına 4,2 km. mesafededir.4.777.619,51 TL%10%05,69Diğer (Konusu: "Parsel Büyük ova Koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretimi amacı dışında kullanılamaz")Tokat ili Erbaa ilçesi, Karşıyaka Mahallesi Mah. Saraykırı Mevkii, 150 ada 52 parsel tapuda tarla olarak kayıtlı olup 7.128,22 m2'dir. Parsel kuru tarım arazisi olup, %5-6 eğimli, az taşlı, mevcut durumu buğday anızı ve bağ şeklindedir. Taşınmazın 1740 m2'lik kısmında bağ bulunmaktadır. Taşınmaz Karşıyaka Mahallesi içindeki Camiye kuş uçuşu 914 metre ilçe merkezindeki hükümet konağına 4,2 km. mesafededir.2.932.937,54 TL%10%05,69Diğer (Konusu: "Parsel Büyük ova Koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretimi amacı dışında kullanılamaz")Tokat ili Erbaa ilçesi, Karşıyaka Mahallesi Mah. Saraykırı Mevkii, 150 ada 55 parsel tapuda tarla olarak kayıtlı olup 5.926,99 m2'dir. Parsel kuru tarım arazisi olup, %9-10 eğimli, az taşlı, mevcut durumu sürülü şekildedir. Parsel üzerinde tek katlı kargır yapı bulunmakta olup, dış kapısı demir doğrama, pencereler ahşap doğrama, dış duvarı sıvalı -boyalı olup çatısı ahşap kaplama üzeri kiremit kaplamadır. Yapının toplam inşaat alanı 37,09 m2'dir. Parsel üzerinde tek katlı depo bulunmakta olup inşaata esas toplam alanı 17,42 m2'dir. dış kapısı demir doğrama, dış duvarı sıvalı-boyalı olup çatısı ahşap kaplama üzeri kiremit kaplamadır. Taşınmaz Karşıyaka Mahallesi içindeki Camiye kuş uçuşu 914 metre ilçe merkezindeki hükümet konağına 4,2 km. mesafededir.2.596.749,99 TL%10%05,69Diğer (Konusu: "Parsel Büyük ova Koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretimi amacı dışında kullanılamaz")02/04/2026