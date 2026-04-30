İ L A N

T.C. ELBİSTAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/562 Esas

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa ALİ İNCOĞLU'na ait vasiyetnamenin açılması davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince; Müteveffa ALİ İNCOĞLU'nun vasiyetnamesi mahkememizce muhafaza altına alınmış olup, müteveffanın yasal mirasçıları YEŞİM ALICI ve FIRAT DAĞ'ın yapılan tüm araştırmalara rağmen isim ve tebliğe elverişli adresi tespit edilemediğinden, müteveffanın mirasçısının işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz gerektiği; kendilerine yapılan bildirimden itibaren mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları tarafından, mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa bir ay içinde itiraz edilmez ise lehine ölüme bağlı tasarrufla mirasçı atanması veya belirli mal bırakma vasiyeti yapılan kişi ya da kişilere talepleri halinde atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduklarını gösteren bir belge verileceği hususu ilanen tebliğ ve ihtar olunur.İLGİLİLER:

YEŞİM ALICI - 57790275002

FIRAT DAĞ - 34919036768

Basın No: ILN02459270 #ilan.gov.tr