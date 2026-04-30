Örnek No:55*

T.C.

EĞİRDİR

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/11 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bir bodrum iki normal katlı kargir ev ve arsası

Adresi : Yazla Mahallesi Kumluk Mevki 402 Ada 7 Parsel Eğirdir/ ISPARTA

Yüzölçümü : 246,33 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 4.886.820,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:Beyan: 3402 Sayılı Kanunun 22. Maddesinin 2. Fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.

Beyan:775 Sayılı Yasanın 34. Maddesi gereği şerh (Eğirdir Belediyesi)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 14:36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 14:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 14:36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 14:36

26/04/2026(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02459126 #ilan.gov.tr