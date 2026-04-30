İLAN
T.C. DİYARBAKIR 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Sayı : 2026/261 Esas 27.03.2026
Konu : Gaiplik İlanı
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen Fehmi SİYLİ'nin gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 27.03.2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 14876928948
ADI SOYADI : FEHMİ SİYLİ
BABA ADI : ZEYNEL ABİDİN
ANA ADI : YAŞAR
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1955
DOĞUM YERİ : SİVEREK
İKAMETGAH ADRESİ : Peyas Mah. 245. Sk. No:3A-1 İç Kapı No:6 Kayapınar / DİYARBAKIR
