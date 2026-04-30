Giriş Tarihi :01 Mayıs 2026 , 00:00 Güncelleme Tarihi :01 Mayıs 2026 , 00:12
İLAN

T.C. DİYARBAKIR 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı : 2026/261 Esas 27.03.2026
Konu : Gaiplik İlanı

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen Fehmi SİYLİ'nin gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 27.03.2026


GAİP

TC KİMLİK NO : 14876928948

ADI SOYADI : FEHMİ SİYLİ

BABA ADI : ZEYNEL ABİDİN

ANA ADI : YAŞAR

DOĞUM TARİHİ : 01/07/1955

DOĞUM YERİ : SİVEREK

İKAMETGAH ADRESİ : Peyas Mah. 245. Sk. No:3A-1 İç Kapı No:6 Kayapınar / DİYARBAKIR

Basın No: ILN02458766 #ilan.gov.tr