T.C. DİYARBAKIR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/93 Esas 23.02.2026

Aşağıda açık kimliği bulunan ve 2013 yılından beri haber alınamadığı belirtilerek, gaipliğine karar verilmesi istendiğinden, adı geçen şahıs ile ilgili bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 23.02.2026

GAİP

TC KİMLİK NO : 44113009024

ADI SOYADI : YILDIRAY ARSLAN

BABA ADI : NUREDDİN

ANA ADI : KÖÇERE

DOĞUM TARİHİ : 06/10/1979

DOĞUM YERİ : DİYARBAKIR

İKAMETGAH ADRESİ : Medya Mah. 159. Sk. No:21A İç Kapı No:25 Kayapınar / DİYARBAKIR

