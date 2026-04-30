T.C. DİYARBAKIR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2026/93 Esas 23.02.2026
Aşağıda açık kimliği bulunan ve 2013 yılından beri haber alınamadığı belirtilerek, gaipliğine karar verilmesi istendiğinden, adı geçen şahıs ile ilgili bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 23.02.2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 44113009024
ADI SOYADI : YILDIRAY ARSLAN
BABA ADI : NUREDDİN
ANA ADI : KÖÇERE
DOĞUM TARİHİ : 06/10/1979
DOĞUM YERİ : DİYARBAKIR
İKAMETGAH ADRESİ : Medya Mah. 159. Sk. No:21A İç Kapı No:25 Kayapınar / DİYARBAKIR
