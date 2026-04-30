Örnek No:55*

T.C.

BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/220 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 14:41 Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 14:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 14:41 Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2026 - 14:41

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Nilüfer İlçesi Özlüce Mahallesi 4457 Ada 4 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Arsa" olan 508,95 m2 yüzölçümündeki taşınmaz19 MayısMahallesi Gülgonca Sokak Nilüfer/BURSA adresindedir. Taşınmaz boş arsa özelliğindedir. Her türlü belediye hizmetinden faydalanmaktadır. Adresi : Bursa İli Nilüfer İlçesi Özlüce Mahallesi 4457 Ada 4 Parsel Yüzölçümü : 508,95 m2 İmar Durumu: 1/1000 Ölçekli Batıkent Uygulama İmar Planında konut alanında kalmaktadır.Konut Alanı fonksiyonunda Ayrık Nizamlı ve en fazla 2 katlı (6,50 m) yapı yapılabilir. İnşaat alanı en fazla 203,58 m² olabilir. Kıymeti : 17.813.250,00 TL KDV : %10

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

