T.C. BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Giriş Tarihi :01 Mayıs 2026, 00:00 Güncelleme Tarihi :01 Mayıs 2026, 00:11

Örnek No:55*

2025/220 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/220 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Nilüfer İlçesi Özlüce Mahallesi 4457 Ada 4 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Arsa" olan 508,95 m2 yüzölçümündeki taşınmaz19 MayısMahallesi Gülgonca Sokak Nilüfer/BURSA adresindedir. Taşınmaz boş arsa özelliğindedir. Her türlü belediye hizmetinden faydalanmaktadır. Adresi : Bursa İli Nilüfer İlçesi Özlüce Mahallesi 4457 Ada 4 Parsel Yüzölçümü : 508,95 m2 İmar Durumu: 1/1000 Ölçekli Batıkent Uygulama İmar Planında konut alanında kalmaktadır.Konut Alanı fonksiyonunda Ayrık Nizamlı ve en fazla 2 katlı (6,50 m) yapı yapılabilir. İnşaat alanı en fazla 203,58 m² olabilir. Kıymeti : 17.813.250,00 TL KDV : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 14:41 Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 14:41
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 14:41 Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2026 - 14:41

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02458995 #ilan.gov.tr