T.C.
BOZÜYÜK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESASNO:2026/11,12,13,14,15 Bilecik ili Bozüyük İlçesi Camili yayla Köyü sınırları içerisinde Bozüyük Belediye Başkanlığı'nın mevzi imar planı içerisinde bulunan cinsi tarla olan taşınmazlarda davacı ile taşınmaz malikleri arasında anlaşma sağlanamadığı, bu nedenle Mahkememizde aşağıda gösterilen esas numaralı dava dosyalarında kamulaştırma bedelinin tespiti ile tescil istemli dava açıldığı, Kamulaştırma Kanununun 10/4.maddesi gereğince İLAN OLUNUR. 21.01.2026
DOSYA NO İL İLÇE KÖY ADA PARSEL
2026/11 Bilecik Bozüyük Camiliyayla101 Ada 25 Parsel
DAVALILAR: 1- MERVE PARLADAN (DİNÇ)2- KEMAL BAYRAKTAR
2026/12 Bilecik Bozüyük Camiliyayla0 Ada 261 Parsel
DAVALI:RECEP UĞUZ
2026/13 Bilecik Bozüyük Camiliyayla 101 Ada 32 Parsel
DAVALI:ŞABAN UZER
2026/14 Bilecik Bozüyük Camiliyayla 0 Ada 263 Parsel
DAVALI:AHMET ATA
2026/15 Bilecik Bozüyük Camiliyayla 0 Ada 294 Parsel
DAVALI: MEHMET YÜCE
Basın No: ILN02458631 #ilan.gov.tr