T.C.

BOZÜYÜK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESASNO:2026/11,12,13,14,15 Bilecik ili Bozüyük İlçesi Camili yayla Köyü sınırları içerisinde Bozüyük Belediye Başkanlığı'nın mevzi imar planı içerisinde bulunan cinsi tarla olan taşınmazlarda davacı ile taşınmaz malikleri arasında anlaşma sağlanamadığı, bu nedenle Mahkememizde aşağıda gösterilen esas numaralı dava dosyalarında kamulaştırma bedelinin tespiti ile tescil istemli dava açıldığı, Kamulaştırma Kanununun 10/4.maddesi gereğince İLAN OLUNUR. 21.01.2026

DOSYA NO İL İLÇE KÖY ADA PARSEL

2026/11 Bilecik Bozüyük Camiliyayla101 Ada 25 Parsel

DAVALILAR: 1- MERVE PARLADAN (DİNÇ)2- KEMAL BAYRAKTAR

2026/12 Bilecik Bozüyük Camiliyayla0 Ada 261 Parsel

DAVALI:RECEP UĞUZ

2026/13 Bilecik Bozüyük Camiliyayla 101 Ada 32 Parsel

DAVALI:ŞABAN UZER

2026/14 Bilecik Bozüyük Camiliyayla 0 Ada 263 Parsel

DAVALI:AHMET ATA

2026/15 Bilecik Bozüyük Camiliyayla 0 Ada 294 Parsel

DAVALI: MEHMET YÜCE

