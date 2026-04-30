T.C.

BOLU

2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2025/801 Esas

Karar No : 2026/8 Karar

İ L A N

Mahkememizin 09/01/2026 tarih ve 2025/801 Esas, 2026/8 Karar sayılı ilamı ile; Ernest Kabenla Eshun ve Agortha Kwaw oğlu, 1998 GANA d.lu. Rockson Ernest Kabenla Eshun'un "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan dolayı 4 Yıl 8 Ay 7 Gün hapis ve 41.660,00-TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına dair karar verilmiş, tüm aramalara rağmen bulunamayan sanığa Mahkememiz gerekçeli kararı tebliğ edilememiştir.

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde yasa yollarına başvurulmadığı taktirde hükmün kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ olunur. 27/04/2026