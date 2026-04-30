T.C. BİTLİS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/80 Esas

Davacı LETİF GAYRİNAL ile Davalılar KORUK KÖYÜ MUHTARLIĞI, BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI, HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI, Feri Müdahil BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ olan Tapu İptali Ve Tescil (Yeni Arazi Oluşumundan Kaynaklanan) davası nedeniyle;

Dava konusu taşınmazın Bitlis İli, Merkez İlçesi, Beşminare Mahallesi 537 ada, 14 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 05/12/2025 tarihli bilirkişi raporunda A harfi ile gösterilen 3859,12 m², B harfi ile gösterilen 5755,20 m², C harfi ile gösterilen 6016,74 m² ve D harfi ile gösterilen 1628,35 m² yüz ölçümlü taşınmaz olduğu, Bitlis İli, Merkez İlçesi, Beşminare Mahallesi, 537 ada, 14 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yukarıda A, B, C ve D harfleriyle gösterilen taşınmazlarda hak iddia edenlerin, son ilandan başlayarak 3 ay içinde Bitlis 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/80 Esas sayılı dava dosyasına itirazda bulunmaları, itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddialarını ispatlaması halinde taşınmazın davacı adına tesciline karar verileceği ilan olunur.16/04/2026

