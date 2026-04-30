T.C.

AKHİSAR

2. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/63

KARAR NO : 2026/87

SANIK : İLKER YASİN ÇIKÇI, Satılmış ve Fatma oğlu, 15/12/1986 KADIKÖY doğumlu,

SUÇ TARİHİ : 18/01/2023

KARAR TARİHİ : 23/02/2026

VERİLEN HÜKÜM VE

KANUN MADDELERİ : Malvarlığı değerlerinin meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak, Türk Ceza Kanunu 282/1-c suçundan BERAAT

Kişinin, Kamu Gör.veya Banka,Sigorta,Kredi Kurumu Çalışanı Olarak Tanıtması/Bu Kurum ve Kuruluşlarla İlişkili Ol.Söylemesi ile Bilişim Sist. Banka,Kredi Kurum. Araç Olarak Kul. Suret.Dolandırıcılık, Türk Ceza Kanunu 158/1-l-f-son, 158/3, 52/2-3-4, 53/1, 58/6-7-9 suçundan 6 YIL 9 AY HAPİS ve 9.620 TL ADLİ PARA (4 TAKSİT)

Dair yargılama sonucundan verilen mahkememiz hükmünün; tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen, adresi meçhul olan ve hakkında infaz edilemeyen yakalama emirleri bulunan yukarıda kimlik bilgileri yazılı sanık İlker Yasin Çıkçı'ya Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince gazetede ve genel internet haber sitesinde ilanından itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren İKİ HAFTA içinde mahkememize veya bulunulan yer Ağır Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yoluna başvuruda bulunulabileceği, süresinde yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları İLANEN tebliğ olunur. 27/04/2026