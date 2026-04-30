T.C. ADANA 9. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/1069-2024/1766 Esas-Karar.

Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen Mehmet ve Sabahat'tan olma 19465079124 T.C. Kimlik numaralı davalı Neslihan ÇAKIR adına ilanen tebligat usulüyle tebligat çıkartılmasına karar verilmiş olmakla, Mahkememizce 14/11/2024 tarihinde davanın kabulü ile; Adana İli, Seyhan İlçesi, Büyük Dikili Mahallesi, 16356/1 Ada parselde kayıtlı Arsa üzerindeki taşınmazın tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte ortaklığın satış suretiyle giderilmesine, karara karşı 2 hafta içerisinde Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi Başkanlığına sunulmak üzere Mahkememize verilecek dilekçe ile istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar davalı Neslihan Çakır'a ilanen tebliğ olunur.20/04/2026

İLGİLİ KİŞİ NESLİHAN ÇAKIR - T.C.: 19465079124

Mehmet ve Sabahat kızı, 17/12/1995 Yüreğir doğumlu.

EKİ:

Kapalı Tebligat

Gerekçeli karar

