T.C.

ADANA

5. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2024/258 Esas 27.04.2026

Konu : İLANEN TEBLİĞ

BASIN İLAN KURUMUNA

Davacı , MEKSELİNA GÜLER ile Davalı , TAYFUN GÜLER arasında mahkememizde görülmekte olan Tanıma Ve Tenfiz davası nedeniyle;

Davalı , TAYFUN GÜLER'in yapılan tüm araştırmalara rağmen adresinin belirlenememiş olduğu anlaşılmakla, davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Bu nedenle bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra, dava konusunun "Tanıma ve Tenfiz" davası olduğu, "Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde HMK'nın 129. Maddesindeki hususları taşıyan cevap dilekçenizi sunmanız, ilk itirazlarınızı ileri sürmeniz, aksi halde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, daha sonra ilk itirazlarınızı ileri süremeyeceğiniz, HMK'nın 122,126,127,128,131 maddeleri gereğince ihtar olacağı" hususları MEHMET ve CAVİDE oğlu, 05/10/1981 doğumlu davalı TAYFUN GÜLER'e (TC:24355340062) İLANEN tebliğ olunur. 27/04/2026

